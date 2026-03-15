Hier ist der 20. Spieltag live im TV und Stream zu sehen

Der 20. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga begann am Freitag mit dem Heimsieg des SC Freiburg gegen den 1. FC Nürnberg. Am Sonntag stieg in der ad hoc arena im Ernst-Abbe-Sportfeld das Highlightspiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem Hamburger SV, das 1:1 endete. Zudem feierte Tabellenführer FC Bayern München beim 1. FC Köln den 18. Saisonsieg. Auch der VfL Wolfsburg war gegen Bayer Leverkusen erfolgreich. Tickets für alle Begegnungen können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen am 20. Spieltag zusammen.

Wo sind die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga live zu sehen?

Alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga, also auch die sieben Spiele des 20. Spieltags, werden live bei MagentaSport und DAZN gezeigt.

Welche Spiele am 20. Spieltag laufen im Free-TV?

Sport1 übertrug die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München live im Free-TV. Anstoß war am Sonntag um 17 Uhr. Die Partie zwischen RB Leipzig und Union Berlin wurde am Samstag neben MagentaSport und DAZN auch live im MDR sowie im Sportschau-Livestream im Free-TV gezeigt.

Zu welchen Zeiten spielt die Google Pixel Frauen-Bundesliga am 20. Spieltag?

Die Partien des 20. Spieltages werden zu folgenden Zeiten ausgetragen: Am Freitag findet eine Partie (ab 18.30 Uhr) statt. Es folgen zwei weitere Spiele am Samstag (ab 14 und 16 Uhr) und vier Begegnungen am Sonntag (12, 14, 17 und 18.30 Uhr).

MagentaSport überträgt auch in dieser Saison alle Partien live, co-exklusiv auch DAZN. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison, insgesamt werden also 36 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Der 20. Spieltag

Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SC Freiburg – 1. FC Nürnberg 2:1

Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SV Werder Bremen – Eintracht Frankfurt 4:2

Samstag (ab 16 Uhr, live im MDR, Sportschau-Livestream, auf MagentaSport und DAZN)

RB Leipzig – 1. FC Union Berlin 2:2

Sonntag (ab 12 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

TSG Hoffenheim – SGS Essen 4:0

Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

FC Carl Zeiss Jena – Hamburger SV 1:1

Sonntag (ab 17 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und Sport1)

1. FC Köln – FC Bayern München 0:3

Sonntag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

VfL Wolfsburg – Bayer 04 Leverkusen 2:1