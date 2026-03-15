Harder führt FC Bayern zum 16. Sieg in Serie

Die Auswärtsbilanz von Spitzenreiter FC Bayern München ist in dieser Saison weiterhin makellos. Der aktuelle Deutsche Meister gewann am 20. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga mit 3:0 (3:0) beim 1. FC Köln. Das Team von Trainer José Barcala fuhr somit im neunten Spiel in der Fremde zum neunten Mal die volle Punktzahl ein.

Vor 4104 Zuschauer*innen im Franz-Kremer-Stadion am Geißbockheim legten die Münchnerinnen bereits im ersten Durchgang den Grundstein für den insgesamt 16. Dreier in Serie. Doppeltorschützin Pernille Harder (21./29.), die ihre Saisontreffer elf und zwölf markierte, und Nationalspielerin Linda Dallmann (38.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Die Kölnerinnen gingen zum dritten Mal in Folge leer aus und warten nun seit fünf Partien auf einen Sieg.

FCB-Coach Barcala: "Chancen eiskalt verwertet"

"Wir wussten, dass uns in Köln einer der aggressivsten und stärksten Gegner der Liga erwartet", erklärte Bayern-Trainer José Barcala: "Das haben sie erneut gezeigt und es uns so schwer gemacht. Wir sind ein Team, das das Spiel dominieren und von der Defensive aufbauen will. Das war diesmal nicht immer so leicht. Aber besonders in der ersten Halbzeit haben wir unsere Chancen eiskalt verwertet und mit dem 3:0 bereits vor der Pause für die Entscheidung gesorgt. In der zweiten Hälfte haben wir uns dann etwas schwer getan, da bin ich nicht so zufrieden. Aber ich freue mich über den Sieg."

Der 1. FC Köln startete im Vergleich zum 1:2 beim 1. FC Union Berlin vor der Länderspielpause mit drei Veränderungen. Anna-Lena Stolze stand nicht zur Verfügung. Außerdem blieben Adriana Achcinska und Carlotta Imping zunächst draußen. Dafür rückten Pauline Bremer, Amelie Bohnen und Laura Donhauser neu ins Team. Kapitänin Marina Hegering kehrte nach ihrer längeren Verletzungspause gegen ihren früheren Verein in den Kader zurück und gab nach der Pause als Einwechselspielerin ihr Comeback.

José Barcala, Trainer des FC Bayern München, rotierte wenige Tage nach dem 3:0 im Viertelfinale des DFB-Pokals beim Ligakonkurrenten Hamburger SV auf vier Positionen. Kapitänin Glodis Viggosdottir sowie Magdalena Eriksson, Bernadette Amani und Carolin Simon gehörten neu zur Startelf. Stattdessen nahmen die deutschen Nationalspielerinnen Giulia Gwinn und Franziska Kett sowie Vanessa Gilles und Edna Imade zunächst auf der Bank Platz.

Dallmann bereitet vor und trifft

Die Kölnerinnen starteten mutig in die Begegnung und setzten den FC Bayern im Spielaufbau immer wieder unter Druck. Klare Torchancen blieben somit zunächst aus. Nach einer Viertelstunde verzeichneten die Gastgeberinnen auch eine Annäherung an den gegnerischen Strafraum. FC-Torjägerin Sandra Jessen versprang der Ball aber in vielversprechender Position. Stattdessen nutzten die Münchnerinnen gleich ihre erste guten Möglichkeit zur Führung. Georgia Stanway bediente mit einem Steilpass die aus der eigenen Hälfte gestartete Pernille Harder, die Irina Fuchs im Kölner Tor beim 0:1 (21.) keine Abwehrchance ließ.

Und der Deutsche Meister legte schnell nach: Nach Vorarbeit von Nationalspielerin Linda Dallmann ließ Pernille Harder im Strafraum noch mit einer Körpertäuschung Celina Degen aussteigen, bevor die Dänin ihren zweiten Treffer markierte (29.). Pernille Harder hätte fast auch den dritten Treffer eingeleitet. Nach einem Doppelpass setzte sich Linda Dallmann im Strafraum gegen zwei Gegenspielerinnen durch, scheiterte dann aber an Torhüterin Fuchs.

Ein fast zu kurz geratener Rückpass der Münchnerinnen leitete die größte Chance des 1. FC Köln ein. FCB-Nationaltorhüterin Ena Mahmutovic war aber einen Schritt schneller als Kölns Angreiferin Sandra Jessen und klärte die Situation. Stattdessen war der Tabellenführer vor der Pause erneut erfolgreich. Nach einem Steilpass von Arianna Caruso war Linda Dallmann alleine durch und vollendete zum 3:0 (38.).

Bundesligadebüt für Laila Portella

Für die zweite Halbzeit kam beim 1. FC Köln Marina Hegering für Celina Degen ins Spiel. Die Gastgeberinnen waren auch im zweiten Durchgang engagiert, schafften es aber nur selten, die Defensive des FC Bayern München in Bedrängnis zu bringen. Die Chancen gehörten weiterhin den Münchnerinnen. Linda Dallmann wurde bei ihrem Abschluss aus spitzem Winkel noch entscheidend von Marina Hegering gestört.

Nur wenige Sekunden später zeichnete sich Irina Fuchs mehrmals aus. Zunächst blieb die Kölner Torhüterin Siegerin im Eins-gegen-Eins mit Pernille Harder. Den Nachschuss von Linda Dallmann lenkte die 20-Jährige sehenswert zur Ecke ab. Mit einigen Standardsituationen setzte sich der 1. FC Köln für eine Weile in der gegnerischen Hälfte fest. Ena Mahmutovic musste aber nicht ernsthaft eingreifen.

Auf der Gegenseite wurde es nach einem Konter wieder gefährlich. Kölns Laura Feiersinger, die früher ebenfalls für den FC Bayern am Ball war, holte Barbara Dunst aber noch ein und trennte sie fair vom Ball. In der Schlussphase gab bei den Gästen aus München Laila Portella ihr Bundesligadebüt. Die U 19-Nationalspielerin wurde für Linda Dallmann eingewechselt. Vor den beiden Toren passierte aber nichts mehr.