Intensives Duell: Union Berlin erkämpft 2:2 in Leipzig

RB Leipzig setzte seine Positivserie in der Google Pixel Frauen-Bundesliga auch am 20. Spieltag fort. Nach dem 2:2 (2:1) gegen den 1. FC Union Berlin ist das Team von Trainer Jonas Stephan bereits seit fünf Partien ohne Niederlage. Allerdings verpassten die Sächsinnen durch das Remis die Chance, die Gäste in der Tabelle zu überholen. Beide Mannschaften trennt weiterhin ein Punkt.

Vor 1358 Zuschauer*innen am Cottaweg ging der Aufsteiger aus der Hauptstadt bereits in der Anfangsphase durch U 23-Nationalspielerin Sophie Weidauer (2.) in Führung. Ihre DFB-Teamkollegin Lisa Baum (18.) und Marleen Schimmer (44.) drehten die Partie aber noch vor der Pause. Im zweiten Spielabschnitt sorgte Union-Abwehrspielerin Samantha Steuerwald (49.) für den Ausgleich und damit auch für den Einstand. Die "Eisernen", die das Hinspiel noch 5:0 für sich entschieden hatten, sind immerhin seit drei Begegnungen ungeschlagen.

Ailien Poese: "Faires Resultat"

"Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, hatten dann aber mehr Spielanteile und führen zur Pause verdient 2:1", sagte RB-Trainer Jonas Stephan. "Durch den schnellen Ausgleichstreffer kommen wir wieder schlecht aus der Halbzeit. Wir haben uns zwar gefangen, konnten aber keine zwingenden Torchancen herausspielen. Wir sind enttäuscht, weil drei Punkte möglich gewesen wären."

Union-Trainerin Ailien Poese erklärte: "Es war ein sehr offenes Spiel, das zu beiden Seiten hätte kippen können. Das Unentschieden ist prinzipiell ein faires Resultat. Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber angesichts des umkämpften Spiels ist das Unentschieden völlig in Ordnung. Beide Mannschaften haben ein gutes Spiel gezeigt."

Torschützin Samantha Steuerwald meinte: "Es war ein Spiel zwischen den Strafräumen mit wenigen Torchancen. Daher ist das Unentschieden auch gerechtfertigt. Mit etwas mehr Spielglück hätten wir sicherlich gewinnen können. Aber am Ende sind wir auch mit dem Punkt zufrieden und kehren mit viel Selbstvertrauen nach Berlin zurück."

Marlene Müller sitzt Sperre ab

RB Leipzigs Cheftrainer Jonas Stephan musste auf die gelbgesperrte Marlene Müller verzichten. Außerdem nahm im Vergleich zum 2:2 vor der Länderspielpause bei der SGS Essen Gina Chmielinski auf der Bank Platz. Dafür liefen U 23-Nationalspielerin Lisa Baum und Emilia Asgeirsdottir von Beginn an auf.

Beim 1. FC Union gab es gegenüber dem 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Köln nur eine Veränderung in der Anfangsformation. U 23-Nationalstürmerin Sophie Weidauer rückte für die österreichische Auswahlspielerin Eileen Campbell in die Startelf.

Mit Jenny Hipp (Bank) sowie Korina Janež und Fatma Şakar (beide nicht im Kader) haben drei Unionerinnen eine Leipziger Vergangenheit. Gemeinsam feierten alle drei Spielerinnen dort im Sommer 2023 den Aufstieg in die Google Pixel Frauen-Bundesliga. Verletzungsbedingt fehlten neben Korina Janež in Leipzig auch Alma Aagaard, Anna Aehling, Mariann Noack und Tomke Schneider.

Sophie Weidauer trifft per Heber

Von Beginn entwickelte sich eine äußerst unterhaltsame Begegnung mit zahlreichen Torraumszenen auf beiden Seiten. Der frühen Führung für die Berlinerinnen ging allerdings ein Geschenk der Gastgeberinnen voraus. Offensivspielerin Marleen Schimmer, die an der Außenlinie unter Druck gesetzt wurde, wollte den Ball zu Torhüterin Elvira Herzog zurückspielen. Die Kugel landete jedoch bei Union-Stürmerin Sophie Weidauer, die mit einem sehenswerten Heber über Elvira Herzog zum 0:1 (2.).

Die Gastgeberinnen zeigten sich aber nur wenig geschockt, bemühten sich um den Ausgleich - und wurden auch schnell belohnt. Lisa Baum setzte sich auf der rechten Seite durch und brachte den Ball gefährlich nach innen. Weil sämtliche Mit- und Gegenspielerinnen nicht an die Kugel herankamen, landete das Spielgerät zum 1:1 (18.) im langen Eck.

Marleen Schimmer mit Wucht

Beide Mannschaften lieferten sich in der Folgezeit weiterhin einen intensiven Fight. Klare Tormöglichkeiten blieben allerdings zunächst aus. Das änderte sich erst kurz vor der Pause. Nach einem Zuspiel von Julia Landenberger setzte Marleen Schimmer zu einem unwiderstehlichen Solo an und traf aus rund 20 Metern mit einem wuchtigen Abschluss zum 2:1 (44.) ins lange Eck. Spätestens mit dieser Aktion machte Marleen Schimmer ihren Fehler vor dem 0:1 wieder gut.

Kurz vor der Pause mussten die RB-Fans aber noch einmal tief durchatmen. Torhüterin Elvira Herzog konnte einen Distanzschuss von Union-Kapitänin Lisa Heiseler nicht festhalten, den Abpraller konnte Sophie Weidauer jedoch nicht im Kasten unterbringen. So blieb es zur Halbzeit beim knappen Leipziger Vorsprung.

Steuerwald per Kopf zur Stelle

Im zweiten Durchgang ging es zunächst ohne personelle Wechsel weiter. Erneut wurden die Gastgeberinnen kalt erwischt. Nach einem Eckball von Dina Orschmann war die aufgerückte Innenverteidigerin Samantha Steuerwald mit dem Kopf zur Stelle und drückte den Ball aus kurzer Entfernung zum 2:2 (49.) über die Linie.

Mit dem Momentum des Ausgleichs setzte der 1. FC Union nach. Einen 20-Meter-Schuss von Lia Kamber parierte Elvira Herzog jedoch sicher. Erst nach einer guten Stunde konnten die Leipzigerinnen das Geschehen wieder mehr in die gegnerische Spielhälfte verlagern. Zwei gute Möglichkeiten zur erneuten Führung konnte U 23-Nationalstürmerin Delice Boboy nicht nutzen. Wenig später traf Marleen Schimmer nur das Außennetz. Ein Distanzschuss von Kapitänin Sandra Starke wurde eine sichere Beute der Berliner Torhüterin Cara Bösl.

Zwei Einwechselspielerinnen meldeten in der Schlussphase noch einmal Union an. Nach einem Zuspiel von Eileen Campbell zog Naika Reissner von der Strafraumgrenze ab, konnte Elvira Herzog aber nicht vor ernsthafte Probleme stellen. Damit blieb es beim 2:2.