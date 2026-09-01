"Gemeinsam gutes Spiel": Fußball setzt Zeichen für Nachhaltigkeit

Die Vereine der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga rücken an zwei Spieltagen im September 2026 nachhaltiges Handeln in den Mittelpunkt. Unter dem Motto "Gemeinsam. Gutes Spiel." setzen sie vom 4. bis 7. September sowie vom 11. bis 14. September gemeinsam mit ihren Fans vielfältige ökologische und soziale Maßnahmen um. Auch verantwortungsvolle und zukunftsorientierte Vereinsführung ist Teil des Aktionsspieltags.

Damit nutzt der Fußball seine gesellschaftliche Reichweite über die 90 Minuten hinaus: Er macht bestehendes Engagement sichtbar, stößt neue Aktivitäten an und lädt Fans und Partner zum Mitmachen ein.

Vielfältige Maßnahmen für Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit bedeutet im Fußball längst mehr als Klimaschutz. Sie umfasst den verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt ebenso wie soziale Teilhabe, Vielfalt und gesellschaftliches Engagement sowie eine nachhaltige und zukunftsorientierte Vereinsführung. Der Aktionsspieltag macht die Dimensionen Umwelt, Soziales, Governance und Gesundheit sichtbar und zielt darauf ab, sowohl innerhalb der Fußballcommunity als auch in der Öffentlichkeit Verständnis und Offenheit für Nachhaltigkeit in all ihren Facetten zu fördern.

"Nachhaltigkeit ist eine gemeinsame Aufgabe, bei der jeder Beitrag zählt", sagt Manuel Hartmann, DFB-Geschäftsführer Spielbetrieb. "Der Fußball erreicht Millionen Menschen und bietet damit eine besondere Plattform, um nachhaltiges Handeln sichtbar zu machen und zum Mitmachen anzuregen. Mit dem Aktionsspieltag wollen wir gemeinsam mit den Vereinen zeigen, dass aus einzelnen Impulsen langfristiges Engagement entstehen kann."

Ein gemeinsames Zeichen setzen alle Beteiligten bereits vor dem Anpfiff: Nach dem Einlaufen versammeln sich die Mannschaften und die Schiedsrichter*innen mit dem Aktionsspieltag-Banner, um gemeinsam deutlich zu machen: Nachhaltigkeit ist eine Aufgabe, die uns alle betrifft und bei der jede*r einen Beitrag leisten kann. Der DFB stellt den Vereinen außerdem Kapitänsbinden und Eckfahnen im Aktionsdesign zur Verfügung. So bleibt die gemeinsame Botschaft auch während der Spiele im Stadion sichtbar.

Müll sammeln, Blut spenden, mitfahren

Doch nicht nur visuell ist das Thema Nachhaltigkeit präsent. Die Vereine setzen im Rahmen des Aktionsspieltags eigene Schwerpunkte und gestalten individuelle Maßnahmen rund um die vier Dimensionen der Nachhaltigkeit. Orientierung bieten dabei die 34 Anforderungen aus den DFB-Nachhaltigkeitsrichtlinien, die seit der Spielzeit 2025/2026 ein verpflichtender Bestandteil des Zulassungsverfahrens für die Teilnehmer der Google Pixel Frauen-Bundesliga und der 3. Liga sind. So entsteht eine vielfältige Bandbreite an Maßnahmen, die von den Vereinen vor Ort umgesetzt werden.

Dazu zählen beispielsweise Müllsammelaktionen, nachhaltige und klimafreundliche Speiseangebote, Baumpflanzaktionen oder die Förderung einer umweltfreundlichen Anreise durch Kombitickets, Mitfahrbörsen oder Shuttlebusse. Auch im sozialen Bereich setzen die Vereine vielfältige Impulse, etwa mit inklusiven Angeboten, Blutspendeaktionen und Kooperationen mit sozialen Partnern wie der Lebenshilfe. Zudem können die Vereine auf freiwilliger Basis nachhaltige und regionale Projekte durch Spendenaktionen unterstützen. Der DFB selbst wird pro gefallenem Tor im Aktionszeitraum 100 Euro an nachhaltige Initiativen spenden.

Der DFB möchte gemeinsam mit den Vereinen die Strahlkraft des Fußballs nutzen, um Impulse zu geben, zum Mitmachen anzuregen und nachhaltiges Handeln auch außerhalb des Fußballs zu fördern. Denn ein gutes Spiel endet nicht mit dem Abpfiff. Es wirkt weiter.