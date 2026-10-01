FAQ: Hier ist der 6. Spieltag live im TV und Stream zu sehen

Die Google Pixel Frauen-Bundesliga geht in ihre letzten Duelle vor der Länderspielpause. Der 6. Spieltag beginnt am Freitag (ab 18.30 Uhr, live bei MagentaSport und DAZN) mit der Partie zwischen Bayer 04 Leverkusen und Werder Bremen. Am Samstag (ab 17.55 Uhr) kommt es zum Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München, das neben MagentaSport und DAZN auch live im Free-TV in der ARD gezeigt wird. Am Sonntag (ab 13.45 Uhr, live bei Sport1, MagentaSport und DAZN) trifft der VfL Wolfsburg auf den Hamburger SV. Tickets für alle weiteren Begegnungen können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen am 6. Spieltag zusammen.

Wo sind die Spiele live zu sehen?

Alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga, also auch die sieben Spiele des 6. Spieltags, werden live bei MagentaSport und DAZN gezeigt.

Welche Partien am 6. Spieltag laufen im Free-TV?

Das Samstagsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München wird live im Free-TV in der ARD übertragen, Anstoß ist um 17.55 Uhr. Zudem wird das Sonntagsspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem Hamburger SV live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Anstoß ist um 13.45 Uhr.

Zu welchen Zeiten wird am 6. Spieltag gespielt?

Die Partien des sechsten Spieltags werden zu folgenden Zeiten ausgetragen: Am Freitag findet eine Partie (ab 18.30 Uhr) statt. Es folgen drei weitere Spiele am Samstag (14, 16 und 17.55 Uhr), und drei Begegnungen am Sonntag (13.45, 16 und 18.30 Uhr).

MagentaSport überträgt auch in dieser Saison alle Partien live, co-exklusiv auch DAZN. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison, insgesamt werden also 36 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Zudem gibt es jeden Dienstag um 18.15 Uhr die Highlightshow auf DFB-TV.

Der 6. Spieltag

Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Bayer 04 Leverkusen – Werder Bremen

Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

RB Leipzig – 1. FSV Mainz 05

Samstag (ab 16 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1. FC Köln – SC Freiburg

Samstag (ab 17.55 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und ARD)

Eintracht Frankfurt – Bayern München

Sonntag (ab 13.45 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und Sport1)

VfL Wolfsburg – Hamburger SV

Sonntag (ab 16 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

VfB Stuttgart – 1. FC Union Berlin

Sonntag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1. FC Nürnberg – TSG Hoffenheim