Die Google Pixel Frauen-Bundesliga ist zurück aus der Pokalpause. Der 9. Spieltag beginnt am Freitag (ab 18.30 Uhr live, auf MagentaSport und DAZN) mit der Partie zwischen Doublesieger FC Bayern München und dem SV Werder Bremen. Parallel (ab 18.30 Uhr live, auf MagentaSport, DAZN und ZDF) empfängt Eintracht Frankfurt den VfL Wolfsburg zum Verfolgerinnenduell. Am Sonntag (ab 16 Uhr live auf MagentaSport und DAZN) treffen die Aufsteiger 1. FSV Mainz 05 und VfB Stuttgart aufeinander. Tickets für alle weiteren Begegnungen können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen am 9. Spieltag zusammen.

Wo sind die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga live zu sehen?

Alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga, also auch die sieben des 9. Spieltags, werden live bei MagentaSport und DAZN gezeigt.

Welche Spiele am 9. Spieltag laufen im Free-TV?

Das Freitagsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburg wird live im Free-TV im ZDF übertragen, Anstoß ist um 18.30 Uhr. Zudem wird das Montagsspiel zwischen dem 1. FC Köln und RB Leipzig live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Anstoß ist um 18 Uhr.

Zu welchen Zeiten spielt die Google Pixel Frauen-Bundesliga am 9. Spieltag?

Die Partien des neunten Spieltags werden zu folgenden Zeiten ausgetragen: Am Freitag (jeweils ab 18.30 Uhr) finden zwei Partien statt. Es folgen jeweils zwei weitere Spiele am Samstag (ab 12 und 14 Uhr) und am Sonntag (ab 14 und 16 Uhr). Am Montag (ab 18 Uhr) wird der Spieltag mit der letzten Partie beendet.

MagentaSport überträgt auch in dieser Saison alle Partien live, co-exklusiv auch DAZN. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison, insgesamt werden also 36 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Zudem gibt es jeden Dienstag um 18.15 Uhr die Highlightshow auf DFB.TV.

Der 9. Spieltag

Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und ZDF)

Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg

Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

FC Bayern München – SV Werder Bremen

Samstag (ab 12 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SC Freiburg – 1. FC Nürnberg

Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Bayer 04 Leverkusen – Hamburger SV

Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport, und DAZN)

1. FC Union Berlin – TSG Hoffenheim

Sonntag (ab 16 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1. FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart

Montag (ab 18 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und Sport1)

1. FC Köln – RB Leipzig