Verena Wieder entscheidet Duell der Aufsteiger für VfB

Der VfB Stuttgart fuhr erstmals seit sechs Begegnungen wieder die volle Punktzahl in der Google Pixel Frauen-Bundesliga ein. Das Team von Trainer Nico Schneck entschied das Aufsteigerduell beim 1. FSV Mainz 05 am 9. Spieltag 3:1 (1:0) für sich. Dadurch vergrößerte der VfB seinen Vorsprung auf die Gefahrenzone auf fünf Zähler.

Vor 1388 Zuschauer*innen im Bruchwegstadion brachte Yuka Hirano (17.) die Stuttgarterinnen in Führung. Nadine Anstatt (75.) konnte für die weiterhin punktlosen Mainzerinnen zwischenzeitlich ausgleichen. Verena Wieder (76.) gelang aber die schnelle Antwort. Mit ihrem zweiten Tor der Partie stellte Wieder (82.) auch den Endstand her.

Schneck: "Bin hochzufrieden"

"Wir haben es in fußballerischer Hinsicht leider nicht gut gemacht", meinte der Mainzer Trainer Takashi Yamashita: "Vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir kein Tempo in unseren Angriffen. Allerdings hatte ich auch nicht den Eindruck, dass wir vor dem 1:0 für Stuttgart viel zugelassen haben. Nach der Pause haben wir offensiv gewechselt und uns zunächst vermehrt Aktionen im gegnerischen Strafraum erarbeitet. Leider haben wir die Pässe im letzten Drittel dann nicht sauber genug gespielt. Das zweite Gegentor unmittelbar nach unserem Ausgleich war natürlich sehr ärgerlich, weil es eigentlich aus keiner wirklich gefährlichen Situation heraus entstanden ist und Stuttgart davon profitiert hat, dass wir unsere Ordnung nach dem Wiederanpfiff ein wenig verloren haben."

Stuttgarts Doppeltorschützin Verena Wieder erklärte: "Es war das hart umkämpfte Spiel, das wir erwartet hatten. Wir mussten an unsere Grenzen gehen und sind relativ früh in Führung gegangen, was uns ein gutes Gefühl gegeben hat. Nach dem Gegentor haben wir fast im Gegenzug das zweite Tor erzielt. Das war dann schon ein unfassbar gutes Gefühl. Tore zu schießen, ist immer toll. Letztlich war das Wichtigste aber der Sieg."

VfB-Trainer Nico Schneck betonte: "Am Ende, glaube ich, ist der Sieg verdient. Wir hatten am Anfang ein wenig Schwierigkeiten, um ins Spiel zu kommen. Aber dann hatten wir mehr und mehr Möglichkeiten und sind Richtung Tor gekommen. Wir hatten auch die Chance, schon früher das zweite Tor nachzulegen. Ich bin hochzufrieden, weil die Mannschaft gezeigt hat, dass sie bereit ist, hart zu arbeiten."

Norman ersetzt Redzepi

Takashi Yamashita, Trainer des 1. FSV Mainz 05, veränderte seine Startelf im Vergleich zum Achtelfinale im DFB-Pokal gegen den Ligakonkurrenten SV Werder Bremen (0:2 nach Verlängerung) auf drei Positionen. Akari Kurishima, Chiara Bouziane und Paula Flach rückten auf die Bank. Die freien Plätze im Team nahmen Gentiana Fetaj, Emma Junold und Lara Martin ein.

Beim VfB Stuttgart gab es nach dem 3:0 im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten SGS Essen lediglich einen Wechsel. U 23-Nationalspielerin Daphina Redzepi fehlte nach ihrer Roten Karte im Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (0:3) gesperrt. Sie wurde von Katana Norman ersetzt. Trainingsrückkehrerin Mira Arouna stand Chefcoach Nico Schneck und seinem Trainerteam erstmals wieder als Einwechselspielerin zur Verfügung.

Mainz 05 startet engagiert

Gleich nach dem Anpfiff übernahm der 1. FSV Mainz 05 die Initiative. Die Gastgeberinnen setzten den VfB immer wieder früh unter Druck. Zunächst fehlte aber noch die Präzision, um in vielversprechende Abschlusspositionen zu kommen. In der Anfangsphase verzeichnete Vital Kats den ersten guten Abschluss, ihr Schuss aus der Drehung ging aber knapp über das Tor. Wenige Augenblicke später kamen auch die Stuttgarterinnen zu ihrer ersten Möglichkeit. Nach einer Freistoßflanke zwang Maximiliane Rall aus spitzem Winkel FSV-Torhüterin Marisa Schön zu einer Parade.

Spielbestimmend waren zunächst aber weiterhin die Mainzerinnen. Eine Hereingabe von Vital Kats senkte sich an die Latte. Den ersten Treffer erzielte jedoch der VfB. Eine Flanke konnte die Mainzer Defensive noch abwehren. An der Strafraumgrenze kam aber Yuka Hirano an den Ball, deren strammer Schuss noch von Emma Junold leicht abgefälscht wurde und zum 0:1 (17.) im Netz landete. Nach einem Eckball verpassten die Mainzerinnen die schnelle Antwort. Aus dem Gewühl traf Kapitänin Johanna Berg das Außennetz.

Nach der Führung kam der VfB zu mehr Spielanteilen. Rosa Rückert köpfte nach einer Ecke über das Tor. Kurz vor der Pause wurde auch Mainz 05 wieder gefährlich. Eine Flanke von Kara Bathmann rutschte zu Lara Martin durch, die den Ball aber nicht kontrolliert auf das Tor bringen konnte. Die letzte Chance des ersten Durchgangs gehörte den Stuttgarterinnen. Nach einer zunächst kurz ausgeführten Ecke traf Rosa Rückert mit einem Kopfball den Pfosten. Beim Abpraller reagierte Mainz-Torhüterin Marisa Schön am schnellsten.

Anstatt gleicht nur kurz aus

Für die zweite Halbzeit nahmen die Gastgeberinnen einen Wechsel vor. Gentiana Fetaj wurde von Mattson Strickler ersetzt. Die erste Chance nach der Pause gehörte aber dem VfB. Nach einem Steilpass lief Rosa Rückert frei auf das Tor zu, legte sich den Ball alleine vor Torhüterin Marisa Schön aber zu weit vor.

Mit einer Standardsituation näherten sich die Mainzerinnen dem Ausgleich an. Nach der Freistoßflanke von Emma Junold konnte VfB-Torhüterin Laura Giuliani aber gegen Johanna Berg parieren. Zu einer noch besseren Gelegenheit kamen wenig später die Stuttgarterinnen. Nach Vorarbeit von Verena Wieder schoss VfB-Kapitänin Maximiliane Rall an die Unterkante der Latte. Das nächste Tor erzielte aber der 1. FSV Mainz 05. Eine Flanke der eingewechselten Mattson Strickler wurde zunächst abgewehrt. Die ebenfalls ins Spiel gekommene Chiara Bouziane setzte nach, so dass Nadine Anstatt zum 1:1 (75.) abschließen konnte.

Der VfB Stuttgart schlug aber schnell zurück. Quasi im direkten Gegenzug legte Nicole Billa am gegnerischen Strafraum für Verena Wieder quer, die Marisa Schön im Mainzer Tor beim 1:2 (76.) keine Chance ließ. Mainz erhöhte noch einmal das Risiko, was dem VfB einige Räume ermöglichte. Nach einem Konter scheiterte Maximiliane Rall aus spitzem Winkel an Marisa Schön. Kurz darauf bauten die Stuttgarterinnen aber doch ihren Vorsprung aus. Maximiliane Rall verlängerte einen Eckball auf Verena Wieder, die aus kurzer Distanz per Kopf auf 1:3 (82.) erhöhte und damit auch den Endstand herstellte.