FAQ: Hier ist der 2. Spieltag live im TV und Stream zu sehen

Der zweite Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga startet am Freitag (ab 18.30 Uhr live, auf MagentaSport und DAZN) mit der Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und der TSG Hoffenheim. Am Samstag (ab 16 Uhr live auf MagentaSport und DAZN) gastiert der VfL Wolfsburg in Leverkusen, abgerundet wird der Spieltag am Montag (ab 18 Uhr live auf MagentaSport, DAZN und Sport1) mit der Begegnung zwischen Bayern München und dem 1. FSV Mainz 05. Tickets für alle weiteren Begegnungen können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen am 2. Spieltag zusammen.

Wo sind die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga live zu sehen?

Alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga, also auch die sieben Spiele des 2. Spieltags, werden live bei MagentaSport und DAZN gezeigt.

Welche Spiele am 2. Spieltag laufen im Free-TV?

Das Montagsspiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FSV Mainz 05 wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Anstoß ist um 18 Uhr.

Zu welchen Zeiten spielt die Google Pixel Frauen-Bundesliga am 2. Spieltag?

Die Partien des zweiten Spieltags werden zu folgenden Zeiten ausgetragen: Am Freitag findet eine Partie (ab 18.30 Uhr) statt. Es folgen zwei Spiele am Samstag (ab 12 und 14 Uhr), und drei Begegnungen am Sonntag (14,16 und 18.30 Uhr). Am Montag wird der Spieltag mit der letzten Partie (ab 18 Uhr) beendet.

MagentaSport überträgt auch in dieser Saison alle Partien live, co-exklusiv auch DAZN. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison, insgesamt werden also 36 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Zudem gibt es jeden Dienstag um 18.15 Uhr die Highlight-Show auf DFB.TV.

Der 2. Spieltag

Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1. FC Köln – TSG Hoffenheim

Samstag (ab 12 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SC Freiburg – 1. FC Union Berlin

Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

VfB Stuttgart – Hamburger SV

Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Eintracht Frankfurt – 1. FC Nürnberg

Sonntag (ab 16 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Bayer 04 Leverkusen – VfL Wolfsburg

Sonntag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Werder Bremen – RB Leipzig

Montag (ab 18 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und Sport1)

Bayern München – 1. FSV Mainz 05