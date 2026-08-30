2:0 gegen Leipzig: Bremen siegt mit Köpfchen

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Der SV Werder Bremen hat nach dem 2. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga optimale sechs Punkte auf dem Konto. Das Team von Trainerin Friederike Kromp behielt gegen RB Leipzig am Sonntagabend 2:0 (2:0) die Oberhand und knüpfte damit an die Heimstärke aus der zurückliegenden Saison an, als nur eine von 13 Partien vor eigenem Publikum verloren ging (0:2 gegen Doublesieger FC Bayern München).

Vor 1517 Zuschauer*innen auf Platz 11 des Bremer Weserstadions trafen Mei Shimada (22.) und Julia Magerl (40.), die erst vor Saisonbeginn aus Leipzig an die Weser gewechselt war, jeweils per Kopfball schon vor der Pause. In der zweiten Halbzeit sah RB-Mittelfeldspielerin Lou-Ann Joly wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (72.). Am Ergebnis änderte sich jedoch nichts mehr. Die Gäste haben nach zwei Partien null Punkte auf dem Konto.

Magerl: "Etwas Besonderes"

"Es war die bislang schlechteste erste Halbzeit unter meiner Regie", sagte RB-Trainer Jonas Stephan im Interview. "Wir hatten große Schwierigkeiten in der Abstimmung und in der Kommunikation. Nach der Pause hatten wir nichts mehr zu verlieren und haben uns deutlich gesteigert. Leider haben wir unsere Möglichkeiten nicht genutzt, um noch einmal zurück ins Spiel zu finden."

Werder-Spielerin Michelle Weiß erklärte: "Es ist unser Ziel, Platz 11 wieder zu einer Festung zu machen. Deshalb war der Sieg sehr wichtig. Obwohl es im Kader einen großen Umbruch gab, agieren wir als Team schon sehr gut zusammen."

Torschützin Julia Magerl meinte: "Es ist immer etwas Besonderes, gegen seinen früheren Verein anzutreten. Ich habe sehr gefreut, alle wiederzusehen. Dann bei meinen Startelfdebüt auch noch mein erstes Bundesligator zu erzielen, ist schon cool."

Kapitänin Starke fällt aus

Gegenüber dem 2:1-Auswärtserfolg beim Aufsteiger 1. FSV Mainz 05 nahm Werder-Trainerin "Fritzy" Kromp nur eine Änderung in ihrer Anfangsformation vor. Für Sarah Gutmann, die in Mainz verletzungsbedingt ausgewechselt worden war, startete die Ex-Leipzigerin Julia Magerl, die sich prompt in die Torschützenliste eintragen sollte. Wie schon am ersten Spieltag mussten außerdem Tuana Mahmoud und Caroline Siems (beide Aufbautraining), Elena Mühlemann (muskuläre Probleme), Felicia Sträßer (Bänderverletzung) sowie Lena Petermann (Hüftprobleme) zuschauen.

Bei RB Leipzig musste Kapitänin Sandra Starke passen, weil sie sich im Training verletzt hatte. Für sie rückte Andrea Norheim in die Startelf, während Zenia Mertens die Spielführerinnenbinde übernahm. Im Vergleich zur 0:2-Heimniederlage zum Auftakt gegen Bayer 04 Leverkusen bekam außerdem Emanuela Pfister diesmal den Vorzug gegenüber Emilia Asgeirsdottir.

Shimada legt erneut vor

In der ersten Halbzeit hatten die Leipzigerinnen dem SV Werder offensiv nicht allzu viel entgegenzusetzen. Bis auf eine Flanke von Alieke Tuin, die sich auf das Tornetz senkte, hatte Bremens Torhüterin Mariella El Sherif bis zur Pause kaum etwas zu tun.

Die Gastgeberinnen drängten dagegen schon früh auf die Führung. Ein Freistoß von Isabella Jaron ging knapp am Tor vorbei, Luna Vanzeir kam aus spitzem Winkel nicht richtig zum Abschluss und erneut Isabella Jaron bekam die Kugel nach einem langen Pass von Michelle Ulbrich in sehr aussichtsreicher Position nicht richtig unter Kontrolle.

Kurz darauf fiel der verdiente Führungstreffer. Nach einer Rechtsflanke von Michelle Weiß war Angreiferin Mei Shimada, die schon in Mainz zur Führung getroffen hatte, erneut per Kopf zur Stelle und traf zum 1:0 (22.).

El Sherif rettet mehrfach

Der SV Werder Bremen setzte gleich entschlossen nach. Zwar konnte RB-Torhüterin Elvira Herzog zweimal gegen Isabella Jaron das zweite Gegentor verhindern. Gegen den Kopfball ihrer früheren Mitspielerin Julia Magerl nach einer Ecke von Luna Vanzeir zum 2:0 (40.) war die Schweizer Nationaltorhüterin allerdings machtlos.

Nach der Pause hielt RB Leipzig die Partie deutlich offener. So verpassten U 23-Nationalspielerin Delice Boboy, die knapp über den Kasten schoss, und vor allem Annabel Schasching, die in einer Eins-gegen-Eins-Situation an ihrer österreichischen Landsfrau Mariella El Sherif scheiterte, den möglichen Anschlusstreffer.

Ab der 72. Minute mussten die Gäste in Unterzahl spielen, weil sich Lou-Ann Joly wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote eingehandelt hatte. Dennoch kam RB noch zu einigen Chancen. Delice Boboy schoss ganz knapp am langen Eck vorbei und die eingewechselte Nikée van Dijk bekam die Ball nicht an Mariella El Sherif vorbei. Bremens Nummer eins rettete mit einer Fußabwehr und blieb damit ohne Gegentreffer.