5:1! HSV holt ersten Saisonsieg

Der Hamburger SV ist am 5. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga erstmals in dieser Saison als Sieger vom Feld gegangen. Das 5:1 (3:0) gegen den 1. FC Nürnberg war für die Hamburgerinnen auch der höchste Erfolg seit der Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse im Sommer 2025.

Vor 4429 Zuschauer*innen im Volksparkstadion brachte Nikola Karczewska (7./27.) den HSV gegen den bisherigen Tabellennachbarn auf Kurs. Paulina Bartz (37.) sorgte für den Pausenstand. Camilla Linberg (62.) baute den Vorsprung der Hamburgerinnen im zweiten Durchgang weiter aus. Nachdem Lara Meroni (65.) für die Nürnbergerinnen verkürzen konnte, stellte die eingewechselte Leni Eggert (84.) den alten Abstand wieder her.

Bartz: "Richtig gutes Gefühl"

"Die Erleichterung ist groß, die drei Punkte kommen genau im richtigen Moment", sagte HSV-Cheftrainer Rodolfo Cardoso: "Noch wichtiger ist für mich aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Es hat einfach vieles gepasst: Wir haben im richtigen Moment getroffen, das 1:0 hat uns befreit. Nikola hat nicht nur zwei Tore erzielt, sondern auch viel für das Team gearbeitet. Jetzt müssen wir mit der gleichen Einstellung weitermachen und die Trainingswoche gut nutzen."

Torschützin Paulina Bartz meinte: "Es ist ein richtig gutes Gefühl, dass wir uns endlich belohnen konnten. Wir haben mit unserer Leistung gezeigt, was in uns steckt. Unser Motto war klar: 'Mehr geht immer.' Wir wollten an unsere bisherigen Leistungen anknüpfen, uns diesmal aber auch für unseren Aufwand belohnen. Wir wollten selbstbewusst auftreten, das ist uns gelungen. Wir nehmen den Schwung und vor allem das Wissen mit, dass wir Tore schießen können. Diese Energie und das gewonnene Selbstbewusstsein geben uns ein richtig gutes Gefühl."

FCN-Zugang Barboz im Kader

Rodolfo Cardoso, Trainer des Hamburger SV, vertraute der Startelf, die auch im Nordderby beim SV Werder Bremen begonnen hatte. Trotz der 0:1-Niederlage sah der Ex-Profi keinen Anlass für Veränderungen.

Auf der Gegenseite musste der 1. FC Nürnberg auf Alexsandra Lobanova verzichten, die sich im Auswärtsspiel bei RB Leipzig (1:2) die Gelb-Rote Karte eingehandelt hatte. Außerdem blieb Fany Proniez zunächst auf der Bank. Neu ins Team rückten Sanja Homann, die für den Nürnberger Treffer in Leipzig verantwortlich war, und Julia Pollak.

Eine Neuerung gab es beim 1. FC Nürnberg auch auf der Ersatzbank. Die erst in dieser Woche verpflichtete Mafalda Barboz (bis zum Sommer beim Racing Power FC in Portugal am Ball) gehörte auf Anhieb zum Spieltagskader.

Karczewska trifft ins obere Eck

Der 1. FC Nürnberg legte mutig los und setzte den Hamburger SV bereits früh unter Druck. Trotz einiger Ballgewinne kam der FCN aber zu keinen klaren Abschlüssen. Eine Flanke von Lara Meroni konnte die Defensive der Hamburgerinnen im letzten Moment blocken. Stattdessen ging der HSV in Führung. Carla Morich eroberte gegen Charline Coutel den Ball und legte an der Strafraumgrenze für Nikola Karczewska (7.) quer, die aus der Drehung sehenswert ins obere rechte Eck traf.

Die Nürnbergerinnen suchten weiterhin den Weg nach vorne, zielstrebiger war aber weiterhin der Hamburger SV. Nach einem Konter bediente Nikola Karczewska die mitgelaufene Magou Doucouré, deren Schuss geblockt wurde. Der Ball prallte aber vor die Füße von Nikola Karczewska (27.), die ihren zweiten Treffer markierte. Der 1. FC Nürnberg verpasste die direkte Antwort. Nach Vorarbeit von Kapitänin Nastassja Lein schloss Jonna Brengel zu ungenau ab, sodass HSV-Torhüterin Kinga Szemik den Ball festhalten konnte.

Ein erneuter hoher Ballgewinn leitete auch den nächsten Treffer der Hamburgerinnen ein. Den Versuch von Carla Morich fälschte Nürnbergs Julia Pollak noch ab, beim Abpraller war aber Paulina Bartz (37.) zur Stelle. Der 1. FC Nürnberg ließ auch seine beste Möglichkeit kurz vor der Pause ungenutzt. Nach einer Körpertäuschung scheiterte Lara Meroni an Torhüterin Szemik und auch den Nachschuss aus kurzer Distanz von Nastassja Lein wehrte die Hamburgerin noch ab. Zur Pause blieb es beim 3:0 für den Hamburger SV.

Meroni für Nürnberg erfolgreich

Beide Teams wechselten für den zweiten Durchgang. Bei den Hamburgerinnen blieben die gelbverwarnten Jonna Wrede und Leila Peneau draußen, neu dabei waren Jacqueline Dönges und Lena Martens. Und beim 1. FC Nürnberg wurde Keira Bednorz von Louna Lapassouse ersetzt. Zu Beginn der zweiten Halbzeit taten sich zunächst beide Teams schwer, weitere Chancen herauszuspielen. Dann schlugen aber wieder die Hamburgerinnen zu. Nach einem schnellen Gegenzug legte Karczewska für die mitgelaufene Camilla Linberg (62.) auf, deren Schuss vom Innenpfosten ins Tor prallte.

Kurz darauf konnten sich auch die Nürnbergerinnen in die Torschützinnenliste eintragen. Nach einem Fehler der Hamburgerinnen im Spielaufbau, als Torhüterin Kinga Szemik den Zeitpunkt für ein Abspiel verpasste, schoss die früh störende Lara Meroni (65.) ein. Auch danach versuchte der 1. FC Nürnberg, die Hamburgerinnen früh unter Druck zu setzen. Die Chancen gehörten aber weiterhin dem HSV.

Nach einer Flanke von Doucouré köpfte die eingewechselte Melanie Brunnthaler über das Tor. Kurz darauf hatten die Gastgeberinnen aber nochmal Grund zum Jubeln. Einen noch abgefälschten Schuss der ins Spiel gekommenen Lotta Wrede hielt die ebenfalls eingewechselte Jacqueline Dönges im Spiel und bediente "Jokerin" Leni Eggert (84.), die nur noch einschieben musste. Bis zum Schlusspfiff verhinderte Nürnbergs Torhüterin Lourdes Romero gegen Doucouré eine noch deutlichere Niederlage. Es blieb beim 5:1 für den Hamburger SV.