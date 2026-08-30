Nürnberg verpasst Auswärtssieg in Frankfurt knapp

Der 1. FC Nürnberg schrammte am 2. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga nur knapp am ersten Saisonsieg vorbei. Beim Champions-League-Aspiranten Eintracht Frankfurt erkämpfte der "Club" ein 1:1 (1:0) und musste dabei den Ausgleich erst in der Schlussphase hinnehmen.

Vor 3005 Zuschauer*innen im Stadion am Brentanobad ließ Louna Lapassouse (32.) die Gäste aus Franken lange Zeit auf die volle Punktausbeute hoffen. Danique Tolhoek (86.) bewahrte die Eintracht jedoch kurz vor dem Abpfiff vor der drohenden Heimniederlage. Für beide war es jeweils das erste Tor in der höchsten deutschen Spielklasse.

Arnautis lässt rotieren

Vier Tage nach dem Playoff-Hinspiel um die Qualifikation zur UEFA Women's Champions League gegen Paris Saint-Germain (1:1) und nur drei Tage vor dem entscheidenden Rückspiel in der französischen Hauptstadt ließ Eintracht-Trainer Niko Arnautis in seiner Anfangsformation gleich auf sieben Positionen rotieren. Lediglich Torhüterin Lina Altenburg, Innenverteidigerin Marthine Oestenstad, Mittelfeldspielerin Hanna Bennison sowie Kapitänin Laura Freigang liefen erneut von Beginn an auf.

Dagegen nahmen Ereleta Memeti, Nina Lührßen, Amanda Ilestedt, Dilara Acikgöz, Rebecka Blomqvist und Nationalspielerin Larissa Mühlhaus zunächst auf der Bank Platz. Die vor Saisonbeginn von Juventus Turin verpflichtete Paulina Krumbiegel stand gar nicht im Kader.

Beim 1. FC Nürnberg gab es im Vergleich zum torreichen Auftaktspiel gegen den VfL Wolfsburg (2:8) nur eine notwendige Veränderung in der Startelf. Fany Proniez, die beim Stand von 2:0 für den "Club" wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, musste ihre Sperre absitzen. Für sie rückte Louna Lapassouse neu ins Team.

Lapassouse legt vor

Die Frankfurterinnen begannen zwar druckvoll, konnten sich aber in der Anfangsphase kaum klare Tormöglichkeiten erarbeiten. Den ersten Abschluss verzeichnete Hayley Raso, schoss aber nach einem Zuspiel von Laura Freigang am Tor vorbei.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kamen jedoch die Gäste immer besser in die Partie, hatten sogar mehr Spielanteile und kamen auch zu ersten Chancen. Zunächst prüfte Lara Meroni Eintracht-Torfrau Lina Altenburg mit einem Distanzschuss, dann scheiterte auch Louna Lapassouse aus aussichtsreicher Position an der Frankfurter Torhüterin.

Kurz darauf war Lina Altenburg jedoch machtlos. Gleich drei Eintracht-Verteidigerinnen konnten FCN-Kapitänin Nastassja Lein im Strafraum nicht vom Ball trennen. Mit ein wenig Glück sprang die Kugel Louna Lapassouse vor die Füße, die sofort entschlossen abzog und zum nicht unverdienten 0:1 (32.) traf.

Erst in den Schlussminuten des ersten Durchgangs gelang es den Hessinnen, sich vor dem Nürnberger Tor festzusetzen. Hayley Raso und Hanna Bennison wurden jeweils im letzten Moment geblockt, ein Schuss von Laura Freigang ging im Kasten vorbei und ein Kopfball von Hanna Bennison landete in den auffangbereiten Armen von FCN-Torhüterin Lourdes Romero. So blieb es bis zur Pause beim 0:1.

Mühlhaus verletzt runter

Zu Beginn der zweiten Halbzeit reagierte Niko Arnautis auf den Rückstand mit den ersten beiden Wechseln. Larissa Mühlhaus und Ereleta Memeti kamen für Hayley Raso und Hanna Bennison, um für mehr Druck in der Offensive zu sorgen. Pech für die Eintracht: Schon nach wenigen Minuten verletzte sich Larissa Mühlhaus am Oberschenkel, kehrte nach einer Behandlung kurzzeitig auf den Platz zurück, musste dann aber doch wieder ausgewechselt werden. Für sie kam Rebecka Blomqvist.

Zwar drängten die Gastgeberinnen den FCN nun mehr in die Defensive. Die besseren Tormöglichkeiten hatte jedoch zunächst der "Club". So konnte Sara Doorsoun die einschussbereite Emöke Papai gerade noch stören, der folgende Nachschuss ging am Tor vorbei. Außerdem war Lina Altenburg gegen Nastassja Lein und Lara Meroni jeweils auf dem Posten und verhinderte einen höheren Rückstand.

Den Gästen gelang es in dieser Phase sehr gut, die Eintracht von ihrem Tor fernzuhalten. Nur selten kam der Tabellendritte der zurückliegenden vier Spielzeiten in vielversprechende Abschlusssituationen. Erst eine sehenswerte Einzelaktion von Ereleta Memeti leitete den späten Ausgleich ein. Die Kosovarin legte ein Solo hin und bediente schließlich Danique Tolhoek mustergültig. Die 21 Jahre alte Niederländerin traf aus sechs Metern zum 1:1 (86.). Dabei blieb es auch während der siebenminütigen Nachspielzeit. Für den FCN war es der erste Punktgewinn in dieser Saison, die Eintracht hat vier Zähler auf dem Konto.