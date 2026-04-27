FAQ: Alle Infos zur U 17-EM in Nordirland

Vom 4. bis 17. Mai findet in Nordirland die Europameisterschaft der U 17-Juniorinnen statt. Deutschland ist erstmals seit 2023 wieder für eine EM-Endrunde qualifiziert. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen rund ums Turnier.

Welche Teams sind qualifiziert?

Die U 17-Europameisterschaft der Juniorinnen wird in Nordirland gespielt. Deutschland spielt mit den Gastgeberinnen in Gruppe A, dazu kommen Norwegen und England. In der Gruppe B befinden sich Finnland, Polen, Spanien und Frankreich.

Wer steht im Kader?

Cheftrainerin Sabine Loderer hat einen 20-köpfigen Kader nominiert, bestehend aus zwei Torhüterinnen und 18 Feldspielerinnen. Verletzungsbedingte Nachnominierungen von Feldspielerinnen sind bis drei Stunden vor Anstoß des ersten Gruppenspiels möglich, Torhüterinnen können jederzeit nachnominiert werden.

Wann finden die Spiele statt?

Deutschland trifft im ersten Gruppenspiel am 4. Mai (ab 19 Uhr MESZ) auf Norwegen. Am 7. Mai (ab 16 Uhr) folgt das Duell gegen England, bevor am 10. Mai (ab 16 Uhr) das Spiel gegen Nordirland auf dem Programm steht. Das Halbfinale und das WM-Playoff sind für den 14. Mai angesetzt, das Finale findet am 17. Mai statt.

Wo wird gespielt?

Alle teilnehmenden Teams sind in der Hauptstadt Belfast untergebracht. Das erste deutsche Gruppenspiel findet im Stadion The Showgrounds in Coleraine statt, etwa 90 Kilometer von Belfast entfernt. Der Spielort für die weiteren Gruppenspiele ist der Inver Park in Larne, dort findet ebenfalls das WM-Playoff statt. Die Halbfinals und das Finale werden im National Football Stadium in Belfast ausgetragen.

Wo findet die Vorbereitung statt?

Die U 17-Juniorinnen treffen sich heute in Westerburg für ein fünftägiges Trainingslager, um sich auf die EM-Endrunde vorzubereiten. Am Freitag geht es dann nach Nordirland, um das Teamquartier in Belfast zu beziehen.

Wie ist der Modus?

Die acht Teams sind in zwei Vierergruppen unterteilt und bestreiten dort jeweils drei Spiele. Bei Punktgleichheit zählt zunächst der direkte Vergleich. Die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für das Halbfinale, dort trifft der Erste aus Gruppe A auf den Zweiten aus Gruppe B und umgekehrt. Die beiden Gruppendritten spielen in einem Playoff den fünften europäischen Teilnehmer für die U 17-Weltmeisterschaft aus, die im Oktober und November in Marokko stattfinden wird. In der K.o.-Runde gibt es keine Verlängerung, sollte es nach 90 Minuten unentschieden stehen, folgt direkt ein Elfmeterschießen.

Wie lief die Qualifikation?

Die DFB-Auswahl musste zwei Qualifikationsphasen durchlaufen. Los ging es im Oktober 2025 in einer Vierergruppe gegen Frankreich, Irland und Belgien, Deutschland rückte als Gruppenzweiter in die finale Qualifikationsrunde vor. Die Entscheidung um das EM-Ticket fiel im März 2026 in einer Vierergruppe mit Dänemark, Schweden und erneut Irland. Dank zwei Siegen gegen die Irinnen (2:0) und die Schwedinnen (2:1) und einem abschließenden 1:1 gegen Dänemark sicherte sich das Team von Sabine Loderer Platz eins und damit die Teilnahme am Endturnier.

Wo sind die Spiele zu sehen?

Alle Spiele der U 17-Europameisterschaft sind bei UEFA.tv zu sehen. Über mögliche weitere Übertragungen der deutschen Spiele wird rechtzeitig informiert.

Wo gibt es weitere Eindrücke?

Auf dem Instagram-Kanal DFB-Nachwuchs wird es im Vorfeld und während des Turniers Hintergründe und Eindrücke vom Team geben.