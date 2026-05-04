3:1 gegen Norwegen: U 17 startet mit Sieg in die EM

Die deutschen U 17-Juniorinnen sind mit einem Sieg in die Europameisterschaft in Nordirland gestartet. Die DFB-Trainerin Sabine Loderer setzte sich zum Auftakt der Vorrundengruppe A in Coleraine 3:1 (1:0) gegen Norwegen durch. Mia Giesen sorgte in der achten Minute für den Führungstreffer, Marie Kleemann erhöhte nach der Halbzeit (62.). Stine Solemdal (77.) brachte die Norwegerinnen zwischenzeitlich noch einmal heran, das letzte Wort hatte Johanna Putzer (86.). Nächster Gegner ist in Larne am Donnerstag (ab 16 Uhr MESZ) England, das sein erstes Spiel mit 2:0 gegen Gastgeber Nordirland gewann.

"Es war ein super intensives Spiel auf einem kleinen und engen Platz", sagte Sabine Loderer. "Die Mädels haben die Intensität super angenommen und sich mit schönen Toren belohnt. Sie sind über das Spiel hinweg Schritte nach vorne gegangen, sind defensiv stabiler geworden. Wir haben unseren ersten Schritt gesetzt, auf den wir uns fokussiert haben. Jetzt geht es darum, sich zu erholen und dann aufs nächste Spiel zu schauen."

Kleemann legt nach, Putzer entscheidet

Nach hektischer Anfangsphase führte gleich der erste geordnete Angriff zur Führung: Victoria Säring setzte sich auf rechts stark gegen zwei Norwegerinnen durch und verlagerte klug auf die andere Seite, wo Giesen mit Ball in die Mitte zog und platziert von der Sechzehnergrenze einschoss. Doch die Norwegerinnen schüttelten sich nur kurz und kamen durch Johanna Fedelers Fernschuss zum ersten guten Abschluss (13.). Auch Maia Melgard prüfte Mirja Kropp im deutschen Tor (16.). Marie Kleemann antwortete in der 18. Minute mit dem nächsten deutschen Schuss.

Insgesamt bewegten sich die Teams auf Augenhöhe, hatten beide aber auch im Passspiel noch eine hohe Fehlerquote. Die nächste gute Gelegenheit bot sich der deutschen Elf, doch Clara Choisy löffelte den Ball nach einem Eckball Zentimeter am norwegischen Tor vorbei (32.). Doch auch auf der Gegenseite wurde es beim Abschluss von Elisa Berisha gefährlich (41.).

Auch nach der Halbzeit blieb es eine umkämpfte Partie mit wenigen Torchancen. Bis Fiona Itgenshorst Kleemann steil schickte: Die Angreiferin enteilte ihren Gegenspielerinnen und ließ Erla Braathen im norwegischen Tor keine Abwehrchance. Norwegen musste nun mehr tun und tat das auch: Vilde Riis Vinje traf in der 68. Minute nach deutschem Ballverlust im Spielaufbau den Pfosten. Wenige Minuten später fiel der Anschluss dann doch, als Kropp eine Freistoßflanke durch die Hände glitt und Solemdal ins verwaiste Tor einnicken konnte. In die Drangphase der Skandinavierinnen setzte Jokerin Putzer im Nachsetzen den Schlusspunkt.