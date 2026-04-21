Loderer nominiert U 17-EM-Kader

20 Spielerinnen aus zwölf Vereinen – das ist der Kader der deutschen U 17‑Juniorinnen für die anstehende Europameisterschaft (4. bis 17. Mai). Cheftrainerin Sabine Loderer hat ihr Team für das Turnier in Nordirland berufen.

Kapitänin Johanna Hebben führt eine Gruppe von insgesamt fünf Freiburgerinnen an. Der FC Bayern München stellt drei EM‑Fahrerinnen, darunter auch Verteidigerin Laura Dafinger. Acht Spielerinnen im EM‑Kader haben bereits Erfahrung in der 2. Frauen-Bundesliga gesammelt, etwa Fiona Itgenshorst (Borussia Mönchengladbach), Muriel Dürr (VfB Stuttgart) oder Eva Hell (Eintracht Frankfurt). Zudem hat Valentina Lutz (FC Red Bull Salzburg) bereits Spiele in der österreichischen Bundesliga absolviert.

Das Torhüterinnen‑Team besteht aus Mirja Kropp (RB Leipzig) und Anika Dübel (1. FC Köln), hinzu kommt Clementine Engel (Hamburger SV) als dritte Keeperin. Sie wird während des gesamten Turniers bei der Mannschaft sein und könnte bei einem Ausfall nachnominiert werden.

"Überzeugung, Mut und Intensität"

Sabine Loderer sagt zur Nominierung: "Eine Europameisterschaft spielen zu dürfen, ist etwas ganz Besonderes. Die Mädels haben sich die Teilnahme in den vergangenen knapp zwei Jahren erarbeitet und es absolut verdient, unsere Farben in Nordirland zu vertreten. Wir werden wie immer von Spiel zu Spiel denken und unseren Fokus entsprechend scharf stellen. Wenn wir in jeder Partie mit der Überzeugung, dem Mut und der Intensität auftreten, die unsere Mannschaft auszeichnen, werden wir in diesem Turnier weit kommen. Die Mädels zeigen Spiel für Spiel Variabilität und Spielfreude in den Offensivmomenten, große Defensivlust sowie Widerstandskraft in schwierigen Spielphasen. Das sind wichtige Zutaten, um erfolgreich zu sein."

Die DFB‑Auswahl trifft zum Auftakt der EM am 4. Mai (ab 19 Uhr) in Coleraine auf Norwegen. Weitere Gegner sind England am 7. Mai (ab 16 Uhr) und Gastgeber Nordirland am 10. Mai (ab 16 Uhr) - jeweils in Larne. Die Halbfinalbegegnungen sowie das WM‑Playoff‑Spiel der beiden Gruppendritten sind für den 14. Mai terminiert, das Finale in Belfast steigt am 17. Mai.

Ab dem 27. April bereitet sich das Team um Trainerin Sabine Loderer und die Assistenztrainer*innen Lena Lotzen und Lukas Völker in einem fünftägigen Trainingslager in Westerburg auf das Turnier vor.

Die U 17‑Juniorinnen‑EM wird mit acht Teams ausgetragen. Die Erst‑ und Zweitplatzierten der beiden Vierergruppen ziehen ins Halbfinale ein, die Gruppendritten spielen in einem WM‑Playoff den letzten Startplatz für die U 17‑Weltmeisterschaft im Oktober und November aus. Alle Partien werden auf UEFA.tv gezeigt.