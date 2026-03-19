Männer-Nationalmannschaft
Fan Club: Vorverkauf fürs Finnland-Spiel in Mainz
Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft können nun bis zu sechs Tickets für das WM-Vorbereitungsspiel der deutschen Nationalmannschaft am 31. Mai (ab 20.45 Uhr) in Mainz gegen Finnland bestellen.
Eintrittskarten für das letzte Heimländerspiel vor der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada sind nur im DFB-Ticketportal erhältlich. Der öffentliche Kartenvorverkauf startet am kommenden Dienstag, 24. März, um 10 Uhr.
15-Euro-Tickets im Fanblock
Für Fan-Club-Mitglieder gibt es wieder limitierte 15-Euro-Tickets im Fanblock. Dieser befindet sich in Mainz in den Blöcken Q und R. Die Verfügbarkeit der 15-Euro-Tickets ist begrenzt - es gilt das Prinzip "first come, first served"!
Wichtig: In der exklusiven Fan-Club-Verkaufsphase sind die Tickets im Fanblock ausschließlich Fan-Club-Mitgliedern vorbehalten. Mitglieder können nur für sich selbst und bis zu fünf weitere Mitglieder 15-Euro-Tickets bestellen, also insgesamt maximal sechs Eintrittskarten. Achtung: Eine Mitbestellung für Nicht-Mitglieder zum Normalpreis von 25 Euro ist nicht mehr möglich. In anderen Kategorien können Fan-Club-Mitglieder aber weiterhin Karten für Nicht-Mitglieder mitbestellen.
Für das Länderspiel in Mainz bietet der DFB auch einen Familienblock an, der sich im Block G befindet. Für Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind im Familienblock Tickets für 10 Euro erhältlich (solange der Vorrat reicht). Karten für Kinder sind nur in Zusammenhang mit einem Normalpreisticket buchbar. Es erfolgt eine Kontrolle der Ermäßigungsberechtigung (Altersnachweis) am Eingang. Im Familienblock gilt ein striktes Rauchverbot.
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Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, Fans, Fan Club
Autor: dg
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Tickets fürs Finnland-Spiel in Mainz vergriffen
Die Tickets für das letzte Heimländerspiel der deutschen Nationalmannschaft vor dem Abflug in die USA am 31. Mai (ab 20.45 Uhr) in Mainz gegen Finnland sind vergriffen. Der Ticket-ReSale ist geöffnet.