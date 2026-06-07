Nagelsmann: "Es herrschte eine besondere Atmosphäre"

Die Nationalmannschaft hat den letzten Test vor der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gewonnen. Die Auswahl von Julian Nagelsmann besiegte die USA in Chicago mit 2:1. Im Interview auf DFB.de spricht der Bundestrainer über das Spiel und die letzten Arbeitsschritte vor dem Turnierstart.

Frage: Herr Nagelsmann, wie bewerten Sie den Sieg gegen die USA bei der WM-Generalprobe?

Julian Nagelsmann: Ich bin insgesamt sehr zufrieden. Es herrschte eine besondere Atmosphäre. Wir hätten aus dem guten Start aber mehr Kapital schlagen können. Danach wurde das Spiel offener. Es war wichtig, dass wir gewonnen haben. Neun Siege in Folge sind gut für das Selbstvertrauen. Es gibt noch Dinge zu tun, aber da haben wir Lust drauf.

Frage: Woran wird in der kommenden Woche noch gearbeitet?

Nagelsmann: An der Positionsanpassung bei hohem Druck. Da können wir uns noch verbessern. Und wir müssen unsere gute Positionsbesetzung im letzten Drittel noch effektiver nutzen, damit wir zu klaren Abschlüssen kommen.

Frage: Wie wird die Mannschaft den freien Sonntag nutzen?

Nagelsmann: Als Trainerteam werden wir das Spiel noch einmal anschauen und Szenen rausschneiden. Die Mannschaft hat ganz frei. Es ist eine schöne Stadt, da kann man ein bisschen was erleben. Danach richtet sich der volle Fokus auf das Turnier.

Frage: Wie haben Sie die Leistung von Leroy Sané gesehen? Auffällig war der Jubel der gesamten Mannschaft nach seinem Tor.

Nagelsmann: Er hatte eine starke Anfangsphase, insgesamt bin ich zufrieden mit ihm. Er hat das entscheidende Tor gemacht, das ist das Wichtigste, was man auf dem Feld machen kann. Wenn er alles investiert, im Training und im Spiel, sind die Jungs bereit, auch für ihn alles zu investieren.

Frage: Wie zufrieden sind Sie mit Jamal Musiala und Florian Wirtz?

Nagelsmann: Jamal kommt immer besser in Tritt. Er braucht aber noch ein bisschen Zeit. Er hat noch eine Woche, dann ist er bei 100 Prozent. Da mache ich mir keine großen Sorgen. Flo ist sowieso top drauf. Im Ernstfall können sie noch zwei, drei Gänge zulegen.

Frage: Wie sehen Sie Nathaniel Brown?

Nagelsmann: Er weiß noch gar nicht, wie gut er eigentlich ist. Er ist demütig und sehr wissbegierig. Ich wünsche mir manchmal, dass er sich noch mehr zutraut. Er ist einen Tick zu bescheiden, für das, was er kann.

Frage: Hat man mit Ausnahme der Torhüterposition heute die WM-Startformation gesehen?

Nagelsmann: Wir müssen abwarten, ob alle gesund bleiben und wie alle trainieren. Man hat gesehen, dass wir alle Spieler im Kader brauchen. Alle haben Gas gegeben. Ob die Startelf genauso aussieht, ist ein bisschen vage.

Frage: Nach 20 Minuten hat die Mannschaft ein wenig den Zugriff verloren. Warum?

Nagelsmann: Wir müssen uns auf verschiedene Spielsituationen vorbereiten. Wenn wir in New York bei 40 Grad spielen, können wir nicht 90 Minuten attackieren. Wenn wir hoch verteidigen, dann muss man das mit 100 Prozent Intensität machen. Ansonsten ziehen wir uns zurück. Da müssen wir einen guten Mittelweg finden.

Frage: Oliver Baumann war heute gut. Wie geht er mit der Situation um?

Nagelsmann: Extrem gut. Er ist ein großer Sportsmann. Menschlich war das erste Sahne. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn er zwei, drei Wochen nicht mit mir gesprochen hätte. Er hat sich auf die beiden Spiele top vorbereitet. Das kann auch bei der WM passieren.