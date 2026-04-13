EM-Qualifikation: Slowakei-Spiel live bei YouTube

Die deutschen U 19-Frauen können den nächsten Schritt in Richtung Europameisterschaft machen. Im zweiten Spiel der zweiten EM-Qualifikationsrunde, die im Rahmen eines Vier-Nationen-Turniers ausgetragen wird, trifft die Mannschaft von DFB-Trainerin Melanie Behringer heute (ab 17 Uhr, live bei YouTube) auf die Slowakei. Spielort ist die IMS Arena in Velbert. Karten für die Partie gibt es noch im DFB-Ticketportal.

Die deutsche Startelf: Krumme - Szaraz, Zähringer (K), Müller - Schick, Schneider, Gmeineder, Eggert - Portella, Köpp, Wrede.

Behringer: "Wird hartes Stück Arbeit"

"Die Slowakei hat ein gutes Spiel gegen Frankreich gezeigt und nur knapp mit 1:2 verloren", sagt Cheftrainerin Behringer. "Sie sind sehr diszipliniert in ihrer Spielweise und treten als Team auf. Es wird für uns ein hartes Stück Arbeit werden, aber wir freuen uns auf diese Aufgabe."

Nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen Irland am Freitag führt das DFB-Team aufgrund der besseren Tordifferenz die Tabelle vor Frankreich an. Einzig der Gruppensieger fährt im Sommer zur Europameisterschaft, die vom 27. Juni bis zum 11. Juli in Bosnien und Herzegowina stattfinden wird. Am Donnerstag (ab 17 Uhr) schließt die deutsche Mannschaft in Essen die Qualifikationsrunde gegen Frankreich ab.