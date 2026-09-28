Neue Möglichkeiten mit EA SPORTS FC 27

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist auch in der neuen Fußballsimulation EA SPORTS FC™ 27 vertreten: Ab sofort können Fans dort weltweit mit den deutschen Nationalmannschaften der Frauen und Männer antreten sowie den traditionsreichen DFB-Pokal, die Google Pixel Frauen-Bundesliga und die 3. Liga virtuell erleben.

Der neue Titel von Electronic Arts ist nun für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC sowie Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erhältlich. Parallel dazu startet auch die neue Saison von EA SPORTS FC™ Mobile 27.

"Das größte Fußballerlebnis"

Im Mittelpunkt von EA SPORTS FC™ 27 steht mit "The Grounds" eine neue soziale Spielumgebung, die Straßen- und Stadionfußball miteinander verbindet. Dort können Spieler*innen in verschiedenen Spielformen antreten, gemeinsam mit Freunden spielen und ihre Fähigkeiten weiterentwickeln. Darüber hinaus bringt FC 27 Weiterentwicklungen im Gameplay sowie Aktualisierungen für den Karrieremodus und Football Ultimate Team™.

"FC 27 ist das größte Fußballerlebnis, das wir je geschaffen haben, mit mehr Möglichkeiten für jeden Fan, seinen Platz in The World's Game zu finden", sagt Nick Wlodyka, SVP und Group GM von EA SPORTS FC. "Im Mittelpunkt steht dabei The Grounds, eine unserer größten Innovationen der vergangenen Jahre."

EA SPORTS FC™ 27 umfasst mehr als 21.000 Spieler*innen aus mehr als 800 Vereinen und Nationalteams, die in 140 Stadien und mehr als 35 Ligen antreten. Unterstützt von mehr als 300 globalen Fußballpartnern zählt die Reihe zu den authentischsten Fußballsimulationen weltweit.