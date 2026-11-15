adidas präsentiert Kampagnenvideo mit der Botschaft "Für immer Fußball"

Vor dem UEFA Nations-League-Spiel der deutschen Männer-Nationalmannschaft gegen die Niederlande präsentiert adidas den Kampagnenfilm "Für immer Fußball". Der Clip würdigt mehr als 70 Jahre Partnerschaft zwischen adidas und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB). Im Mittelpunkt stehen die Menschen, Geschichten und Werte, die adidas und den Fußball in Deutschland seit Jahrzehnten verbinden.

Der Film beginnt mit einem emotionalen Rückblick auf das Ende der Partnerschaft zwischen dem Sportartikelhersteller und dem DFB. Bundestrainer Jürgen Klopp ordnet die gemeinsame Historie ein und blickt auf ihre Bedeutung für den deutschen Fußball. Dabei sind Legenden wie Horst Hrubesch, Toni Kroos, Philipp Lahm und Manuel Neuer zu sehen. Im Anschluss stimmt der Clip einen optimistischen Ton an und erzählt von den Menschen, die den Sport heute ausmachen. Jule Brand,

Ena Mahmutovic und Nathaniel Brown repräsentieren die neue Generation von Profis, während eine junge Nachwuchsspielerin davon träumt, diesen Schritt noch vor sich zu haben. Trainerin Marie-Louise Eta macht ihr Mut und steht stellvertretend für alle, die Talente fördern und junge Menschen auf ihrem Weg begleiten.

Der Deutsche Fußball-Bund dankt adidas für die langjährige und erfolgreiche Partnerschaft. Wir wünschen dem Unternehmen nur das aller Beste für die Zukunft und freuen im Rahmen des UEFA Nations League Spiel der deutschen Männer-Nationalmannschaft gegen die Niederlande einen gebührenden Abschied zu feiern.