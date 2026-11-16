Delegationen von DFB und KNVB besuchen Gedenkstätte Hohenschönhausen

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – und vor dem Spiel war der Empfang: Wenn die Nationalmannschaften Deutschlands und der Niederlande am Montagabend im Berliner Olympiastadion im Rahmen der UEFA Nations League zum Rückspiel antreten, sind wichtige Zeichen bereits gesetzt. Am Sonntagnachmittag absolvierten Delegationen beider Verbände in der deutschen Hauptstadt ein kulturell-historisches Rahmenprogramm. Höhepunkt war der Besuch der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DFB-Generalsekretär Dr. Holger Blask, NOFV-Präsident Hermann Winkler, Bernd Schulz, Präsident des Berliner Fußball-Verbandes, sowie DFB-Vizepräsidentin Heike Ullrich nahmen gemeinsam mit einer Delegation des niederländischen Fußball-Verbandes um KNVB-Präsident Frank Paauw und KNVB-Generalsekretär Gjis de Jong an einer Führung durch das ehemalige Stasi-Gefängnis teil.

"Das Leid der Menschen nie vergessen"

Für die Dauer eines Fußballspiels wurde den Delegationen die Geschichte des Ortes und das Schicksal der Menschen nähergebracht, die hier zunächst durch die sowjetische Geheimpolizei und später durch die Staatssicherheit der DDR inhaftiert waren. Die Führung leitete ein ehemaliger politischer Häftling.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: "Hohenschönhausen steht für ein sehr dunkles Kapitel der deutschen Geschichte, für politische Verfolgung, Willkür und die Missachtung grundlegender Menschenrechte. Wir dürfen das Leid der Menschen, die hier inhaftiert waren, nie vergessen. Dass wir diesen Ort gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen des KNVB besucht haben, ist ein starkes Zeichen. Deutschland und die Niederlande verbindet eine enge Freundschaft, eine Freundschaft, die weit über den Sport hinausgeht. Sie gründet auf gemeinsamen demokratischen Werten, auf Freiheit, Respekt und dem Wissen um unsere historische Verantwortung. Diese Werte müssen und werden wir immer verteidigen."