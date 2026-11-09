DER DFB
Klopp-PK und U-Teams live: Das läuft diese Woche auf DFB.TV
Das Ziel ist klar, der Auftrag schwer. Die deutsche Männer-Nationalmannschaft will das Viertelfinale der Nations League erreichen. Dazu muss das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp in den Spielen in Serbien am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) und gegen die Niederlande am nächsten Montag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) kräftig punkten, um nach dem sechsten Spieltag auf einem der ersten beiden Plätze der Gruppe A2 zu stehen. DFB.TV wird die DFB-Auswahl hautnah begleiten und umfangreich berichten.
Außerdem ist der Verbandssender in der aktuellen Abstellungsperiode bei Länderspielen der DFB-Nachwuchsteams live dabei. Unter anderem spielen die U 17- und U 19-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation.
"Inside", PK, Watchpartys und "Kompakt"
Wer auf dem Laufenden bleiben will, was die Nationalmannschaft angeht, sollte in dieser Woche nicht nur beim Nachrichten-Format "DFB.TV-Kompakt" (täglich um 18 Uhr) einschalten. Mit "Inside - das Nationalmannschafts-Magazin" bietet DFB.TV wieder umfassende, aktuelle Informationen aus dem Teamquartier an. Fans erhalten hier alles Wichtige aus erster Hand - Interviews, Impressionen vom Training, Zusammenfassungen der Pressekonferenzen.
Ergänzend zu "Inside - das Nationalmannschafts-Magazin" überträgt DFB.TV die Abschlusspressekonferenzen des deutschen Teams mit Bundestrainer Jürgen Klopp und einem Nationalspieler live. Und auch bei den beiden Nations-League-Spielen ist DFB.TV auf Sendung. Mit den "Watchpartys" bietet der Verbandssender ein unterhaltsam informatives Second-Screen-Angebot an. Interessante Daten, Analysen und Gesprächspartner präsentieren bei der Partie gegen Serbien Jakob Vogel und Nico Pommerenke, gegen die Niederlande sind Jakob Vogel und Nick Lösch die Gastgeber. Zusätzlich ist Paddy Fritzsche jeweils hautnah im Stadion dabei und darf dort spannende Interviewgäste wie Thomas Helmer oder Aaron Troschke begrüßen.
U-Teams und Frauenfußball live
Im Fokus stehen in der aktuellen Abstellungsphase auch zwei Nachwuchsteams des DFB. Die U 17-Nationalmannschaft von Trainer Michael Prus spielt auf dem DFB-Campus in Frankfurt in der ersten Runde der EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan, Litauen und Nordirland. Die U 19-Nationalmannschaft von Trainer Hanno Balitsch muss sich in einer Gruppe mit Schweden, Portugal und Litauen durchsetzen, um im Wettbewerb zu bleiben.
Und wer gerne Frauenfußball schauen möchte, der kommt bei DFB.TV auch in dieser Phase der Saison auf seine Kosten. Am kommenden Wochenende stehen zwei Topspiele im Programm: Am Samstag zeigt DFB.TV das Spitzenspiel der 2. Frauen-Bundesliga zwischen dem VfL Bochum und der TSG Hoffenheim II. Und am Sonntag heißt es Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 - also Revierderby in der Regionalliga West der Frauen.
DFB.TV ist unter anderem über MagentaTV, DAZN, HD+, Sky/WOW, Ocilion, Vodafone und Zattoo empfangbar. Zusätzlich ist die App DFB.TV+ im Apple App-Store und im Google Play Store erhältlich. DFB.TV kostet über die App DFB.TV+ 5,99 Euro pro Monat oder 59,99 Euro im Jahresabo. Weitere Informationen gibt es auf der Landingpage DFB.TV.
Die Sendetermine
- Di, 10.11. (18.15): Inside - das Nationalmannschafts-Magazin
- Mi., 11.11. (10.55): U 17 vs. Aserbaidschan
- Mi., 11.11. (14): U 19 vs. Schweden
- Mi., 11.11. (18.15): Inside - das Nationalmannschafts-Magazin
- Do., 12.11. (18.30): Abschluss-Pressekonferenz vor Serbien mit Bundestrainer Jürgen Klopp
- Fr., 13.11. (20): Watchparty SRBGER
- Sa., 14.11. (10.55): U 17 vs. Litauen
- Sa., 14.11. (13.55): 2. Frauen-Bundesliga: VfL Bochum vs. TSG Hoffenheim II
- Sa., 14.11. (18): U 19 vs. Portugal
- Sa., 14.11. (18.15): Inside - das Nationalmannschafts-Magazin
- So., 15.11. (14.30): Frauen-Regionalliga West: Borussia Dortmund vs. FC Schalke 04
- So., 15.11. (19): Abschluss-Pressekonferenz vor Niederlande mit Bundestrainer Jürgen Klopp
- Mo., 16.11. (20): Watchparty GERNED
- Di., 17.11. (10.55): U 17 vs. Nordirland
- Di., 17.11. (16): U 19 vs. Litauen
- Di., 17.11. (18.15): Inside - das Nationalmannschafts-Magazin
Kategorien: DER DFB, 2. Frauen-Bundesliga, Männer-Nationalmannschaft, U 17-Junioren, U 19-Junioren
Autor: nb
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