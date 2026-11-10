Weltmeister*innen, Europameister*innen und unvergessene Persönlichkeiten der deutschen Fußballgeschichte stehen im Mittelpunkt einer besonderen Aktion des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und seines Partners adidas. Denn nun ist für das aktuelle schwarze DFB-Ausweichtrikot ein Spezialflock erhältlich, der an einige der größten Erfolge der deutschen Nationalmannschaften erinnert.

Die Personalisierung im Retrolook kombiniert die jeweilige Rückennummer mit der Silhouette einer deutschen Fußballlegende und würdigt Spielerinnen und Spieler, die den deutschen Fußball über Generationen hinweg geprägt haben. Fans können dabei zwischen den Namen Beckenbauer, Brehme, Fitschen, Klinsmann, Kroos, Künzer, Lahm, Lingor, Matthäus, Müller, Neuer, Prinz, Seeler, Völler und Walter wählen.

Letztes Trikot der Partnerschaft mit adidas

Das aktuelle DFB-Ausweichtrikot, das letzte Trikot, das im Rahmen der langjährigen Partnerschaft zwischen dem DFB und adidas hergestellt wird, verbindet klassische Elemente mit einem modernen Look. Besonders prägend sind die vertikalen goldenen Linien auf der Vorderseite, die aus zahlreichen kleinen Rauten bestehen. Sie greifen die Designsprache des aktuellen Trikotzyklus' auf und stehen symbolisch für die mehr als 24.000 Fußballvereine in Deutschland, die das Fundament des deutschen Fußballs bilden.

Mit dem Spezialflock erhalten Fans nun die Möglichkeit, dem Ausweichtrikot eine weitere Hommage an die Geschichte der deutschen Nationalmannschaften hinzuzufügen.

Der Spezialflock für das DFB-Ausweichtrikot ist über adidas, die adidas Stores und ausgewählte Händler erhältlich. Eine Personalisierung kostet 20 Euro zusätzlich zum jeweiligen Trikotpreis.