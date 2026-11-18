Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Lufthansa setzen ihre bereits seit 2005 bestehende Partnerschaft fort und bauen sie weiter aus. Die Zusammenarbeit wurde bis 2031 verlängert und umfasst künftig neben der Männer- auch die Frauen-Nationalmannschaft. In den Zeitraum der Partnerschaft fallen somit zahlreiche sportliche Highlights, unter anderem die Frauen-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Brasilien, die EURO der Männer 2028 und die Heim-Europameisterschaft der Frauen 2029 in Deutschland sowie die Männer-Weltmeisterschaft 2030.

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Den DFB und Lufthansa verbindet seit mehr als 20 Jahren eine vertrauensvolle Partnerschaft. Die erneute Verlängerung und gleichzeitige Ausweitung dieser erfolgreichen Zusammenarbeit auf unsere Frauen-Nationalmannschaft sind für uns von besonderer Bedeutung. Sie unterstreichen den gemeinsamen Anspruch, unsere Teams und Fans weltweit zu verbinden. Mit der Frauen-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien steht bereits das nächste Highlight dieser Reise bevor. Dort, wo 2014 mit dem 'Siegerflieger' ein unvergesslicher Teil unserer gemeinsamen Geschichte geschrieben wurde, hoffen wir nun auf ein weiteres erfolgreiches Kapitel."

"Gemeinsam für Fairness, Vielfalt und Teamgeist"

Jens Ritter, CEO Lufthansa Airlines, sagt: "Lufthansa verbindet Deutschland mit der Welt - und auch Fußball bringt Menschen weltweit zusammen. Seit über 20 Jahren sind wir stolzer Partner des DFB. Dass wir nun in den kommenden Jahren auch die Frauen-Nationalmannschaft fliegen dürfen, macht diese verlässliche Partnerschaft noch stärker. Gemeinsam stehen wir für Fairness, Vielfalt und Teamgeist und freuen uns auf die kommenden sportlichen Highlights."

Lufthansa und der DFB haben in mehr als 20 Jahren Partnerschaft einzigartige Fußballmomente gemeinsam erlebt. So wurde zur Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien aus Lufthansa erstmals "Fanhansa". Nach dem Titelgewinn brachte der "Siegerflieger", eine Lufthansa Boeing 747, die deutsche Nationalmannschaft samt WM-Pokal von Rio de Janeiro zu ihren Fans nach Berlin.