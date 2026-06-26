DFB.TV zeigt U 19-Europameisterschaften live

Die Stars von heute und morgen auf einem Sender. DFB.TV zeigt zusätzlich zu den Formaten zur FIFA Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko alle Spiele der deutschen U 19-Frauen und U 19-Junioren bei den diesjährigen Europameisterschaften im Rahmen einer Sublizenzvereinbarung mit RTL. Das Eliteturnier des weiblichen Nachwuchses steigt vom 27. Juni bis 10. Juli in Bosnien und Herzegowina, die männlichen Top-Talente treffen sich vom 28. Juni bis 11. Juli in Wales. DFB.TV konzentriert sich bei den Livesendungen und den Analysen im EM-Studio auf die deutschen Nachwuchsteams. Alle Spiele der Europameisterschaften werden beim Pay-TV-Sender Sportdigital FUSSBALL live übertragen.

U 19-Frauen-EM: Auftakt in Zenica, Ziel Endspiel

Die Mannschaft von DFB-Trainerin Melanie Behringer startet am 27. Juni, 17 Uhr, gegen Gastgeber Bosnien und Herzegowina in das Turnier. Auch die Spiele gegen die starken Teams aus Polen und Schweden versprechen Spannung. Die Halbfinals steigen am 7. Juli, das Endspiel findet am 10. Juli statt. Alle Begegnungen laufen live auf DFB.TV.

Spielplan:

27.06., 17 Uhr: Deutschland vs. Bosnien und Herzegowina (Zenica) LIVE

30.06., 20 Uhr: Deutschland vs. Polen (Sarajewo) LIVE

03.07., 17 Uhr: Deutschland vs. Schweden (Zenica) LIVE

07.07., tbc.: Halbfinals (LIVE bei DFB-Beteiligung)

10.07., tbc.: Finale (LIVE bei DFB-Beteiligung)

U 19-Männer-EM: Duelle mit Dänemark, Wales und Spanien

Auch die U 19-Männer von DFB-Trainer Christian Wörns treten mit hohen Ambitionen an. Der Auftakt gegen Dänemark (28. Juni, 21 Uhr), das Treffen mit Gastgeber Wales (1. Juli, 21 Uhr) und das Topduell mit Spanien (4. Juli, 15 Uhr) bilden eine anspruchsvolle Vorrunde – und DFB.TV begleitet jede Minute live. Für die DFB-Auswahl geht es bei dem Turnier nicht nur um den Titel, sondern auch um die Qualifikation für die U 20-WM 2027 in Aserbaidschan und Usbekistan, für das die besten vier Teams das Ticket lösen. Der Sieger des Spiels um Platz 5 sichert sich zudem die Teilnahme an einem Play-off-Spiel zur U 20-WM. Auch diese Begegnungen werden live auf DFB.TV zu sehen sein.

Spielplan:

28.06., 21 Uhr: Deutschland vs. Dänemark (Denbighshire) LIVE

01.07., 21 Uhr: Deutschland vs. Wales (Wrexham) LIVE

04.07., 15 Uhr: Deutschland vs. Spanien (Denbighshire) LIVE

08.07., tbc: Halbfinals & Spiel um Platz 5 (LIVE bei DFB-Beteiligung)

11.07., 20.00 Uhr: Finale (LIVE bei DFB-Beteiligung)

Umfassende Live-Berichterstattung

Mit der umfassenden Live-Berichterstattung über beide U 19-Turniere unterstreicht der DFB seinen Anspruch, den Nachwuchsfußball sichtbar zu machen und Talente frühzeitig ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Für Fans bedeutet das: zwei Europameisterschaften, ein zentraler Ort – DFB.TV.

Parallel zur inhaltlichen Erweiterung hat der DFB die Distribution seines Bewegtbildangebots deutlich ausgebaut. Das Angebot ist mittlerweile neben DFB.TV+ auf DAZN, HD+, Sky/WOW, Vodafone, Zattoo und Ocilion verfügbar. Parallel dazu wurde die neue Plattform DFB.TV+ weiter gestärkt. Die App ist nun im Apple App Store verfügbar und kann zudem auf Samsung TV und Android TV sowie im Browser genutzt werden. Damit erreicht der DFB ein breiteres Publikum und bietet Fans einen noch komfortableren Zugang zu Live-Sport und Hintergrundformaten.

DFB.TV wird als Joint Venture von DFB und der SPORTAINMENT Media Group aus Hamburg umgesetzt, die bereits eine Vielzahl an Sendern wie Sportdigital FUSSBALL, Sportdigital 1+ und weitere digitale und lineare Angebote betreibt. Sie verfügt über erhebliches Know-how beim technischen und redaktionellen Sendebetrieb, bei der Distribution und Weiterentwicklung moderner TV und OTT-Plattformen. DFB.TV wird über die DFB.TV+ App zu einem monatlichen Preis von 5,99 Euro beziehungsweise 59,99 Euro im Jahresabo angeboten.