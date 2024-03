Verein & Schule: Drei Ideen zur Kooperation

Bundestrainer Julian Nagelsmann, DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Andreas Rettig, DFB-Geschäftsführer Sport, haben am Montagvormittag die Grundschule Essenheim in der Nähe von Mainz besucht. Warum der Schulfußball so wichtig ist und welche kostenlosen Projekte für Amateurvereine, Schulen und Kitas angeboten werden, erklären wir euch in unserem FAQ.

Mit welchen Kooperationsprojekten fördern der DFB und die Landesverbände die Vereine und Schulen?

Die Aktion "Schule und Verein: Gemeinsam am Ball" enthält die Kooperations-Projekte Fußball AG, Mädchen-Fußball-AG "Only Girls" und den Sepp-Herberger-Tag – ein Fußballfest für Grundschulen und Fußballvereine.

Was ist die Fußball-AG?

Eine Vereinsvertretung mit gültiger Übungsleiterlizenz leitet in einer frei wählbaren Schule über ein Schuljahr eine Fußball-AG für die Kinder der Schule. Gemeinsam melden die Schule und der Verein dies dem DFB.

Schule und Verein füllen bis zum 30. November des laufenden Schuljahres die DFB-Kooperationsvereinbarung aus und schicken es an das Serviceteam ( info@dfb-doppelpass2024.de oder postalisch an das Servicebüro: DFB-DOPPELPASS, Am Auernberg 2, 61476 Kronberg). Im Anschluss prüfen der DFB und die Landesverbände die Angaben und schicken an die Schule ein AG-Starterpaket mit Bällen und Leibchen. Der Verein erhält am Ende des Schuljahres ein "Dankeschön-Paket" mit Bällen. Weitere Informationen und alle Dokumente findet man hier.

Was ist die Mädchen-Fußball-AG "Only Girls"?

Die Mädchen-Fußball-AG "Only Girls" unterscheidet sich von der Fußball-AG lediglich in der Zielgruppe. Während die Fußball-AG beide Geschlechter anspricht, richten sich die Only Girls-AGs, wie es der Name vermuten lässt, ausschließlich an Mädchen. Voraussetzungen und Vorgehen sind ansonsten identisch zur Fußball-AG. Besonderheit: Hier gibt es zusätzlich zu den beiden Paketen noch ein Mini-Tor-Set. Zur Kooperationsvereinbarung für die Only-Girls-AGs.

Was ist der Sepp-Herberger-Tag?

Der Sepp-Herberger-Tag (SHT) ist ein eintägiges Fußballfest für Grundschulen und Fußballvereine und geht mit einigen Aktionen an den Start. So gibt es ein Fußballturnier für die Kinder der Grundschule und verschiedene Mitmachstationen zur Wahrung des Andenkens an den ehemaligen Bundestrainer Sepp Herberger. Außerdem können alle Kinder das DFB-Fußball-Abzeichen absolvieren. Die ausrichtenden Vereine erhalten dafür ein umfangreiches Materialpaket und die ersten 200 Vereine, die eine Anmeldung abgegeben haben, werden durch die DFB-Stiftung Sepp Herberger zusätzlich mit 200 Euro prämiert.

Wie melde ich mich für einen Sepp-Herberger-Tag an?

Auch hier muss zunächst eine Kooperationsvereinbarung ausgefüllt werden und entweder postalisch oder per Mail an info@dfb-doppelpass2024.de zugesandt werden. Einen Einsendeschluss gibt es nicht. Zusätzlich melden die Schule oder der Verein ein DFB-Fußballabzeichen hier an. Dabei muss nur eines der beiden Abzeichen, Fußball- oder Paule-Schnupper-Abzeichen, angemeldet werden. Es können aber auch beide gemeldet werden.

Nach der Durchführung des Sepp-Herberger-Tages füllen Schule und Verein das Kooperationsbestätigungsformular aus und senden es dem Serviceteam (info@dfb-doppelpass2024.de oder postalisch an das Servicebüro: DFB-DOPPELPASS, Am Auernberg 2, 61476 Kronberg) zu. Sofern sich der Verein unter den ersten 200 Anmeldungen des Schuljahres befand, erhält er eine Prämie in Höhe von 200 Euro. Alle weiteren Informationen kann man hier nachlesen.

Kann mein Verein auch bei allen drei Kooperations-Projekten mitmachen?

Natürlich! Sollte in deinem Verein oder an deiner Schule die Umsetzung aller drei Kooperations-Varianten möglich sein, kannst du auch alle drei durchführen. Jede Institution kann so viele Kooperationen eingehen, wie sie will. Jede Schule und jeder Verein erhalten allerdings pro Schuljahr maximal nur eines der Materialpakete (Starter-Paket bzw. Dankeschön-Paket) pro Kooperationsvariante (Fußball-AG/Mädchen-Fußball-AG "Only Girls"). Ausgenommen sind die Sepp-Herberger-Tage, bei denen jeweils ein Veranstaltungspaket für beide Institutionen pro Veranstaltung versendet wird. Sollte ein Verein mehrere Sepp-Herberger-Tage in einem Jahr begleiten, unterstützt der DFB jedes einzelne Fußballfest!

Was muss ich am Ende des Schuljahres bzw. nach der Veranstaltung beachten?

Um am Ende des Schuljahres bzw. nach erfolgreicher Durchführung deines Sepp-Herberger-Tages ein Dankeschön-Paket für den Verein bzw. eine 200 Euro-Prämie von der DFB-Stiftung Sepp Herberger zu erhalten, muss zwingend die Kooperationsbestätigung (das ist die jeweils letzte Seite auf den Kooperationsvereinbarungen) an das Serviceteam ( info@dfb-doppelpass2024.de oder postalisch an das Servicebüro: DFB-DOPPELPASS, Am Auernberg 2, 61476 Kronberg) geschickt werden. Alle Kooperationsvereinbarungen und damit auch die Kooperationsbestätigungen findet man im Downloadbereich auf der Projektseite "Gemeinsam am Ball" .

Setzt der DFB und die Landesverbände weitere Projekte im Schulfußball um?

Ja, hier sind kompakte Infos zu den weiteren Projekten:

DFB-Junior-Coach: Die Ausbildung ist als kostenloser Einstieg in die Tätigkeit als lizensierte*r Trainer*in gedacht. Fußballbegeisterte Schüler*innen ab 15 Jahren werden in einer 40-stündigen Vorstufenqualifikation an ausgewählten Ausbildungsschulen zum DFB-JUNIOR-COACH ausgebildet.

DFB-Junior-Referee: Um bei interessierten Personen den Beginn einer Schiri-Laufbahn zu erleichtern, riefen der DFB und die Landesverbände das Projekt "DFB-Junior-Referee" ins Leben. An teilnehmenden Schulen wird jungen Fußballbegeisterten im Rahmen einer Projektwoche ermöglicht, einen Schiri-Lehrgang inklusive Prüfung zu absolvieren.

DFB-Schul-Cup: Im Rahmen des Bundeswettbewerbs JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA der Schulen führt der DFB in Kooperation mit der Deutschen Schulsport-Stiftung für alle qualifizierten Landessieger*innen der jeweiligen Bundesländer in der Wettkampfklasse IV den DFB-Schul-Cup für Jungen und Mädchen auf Kleinfeld mit vorgeschaltetem Technikwettbewerb durch.

Fort- und Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte und Erzieher*innen: Der DFB und die Landesverbände bieten kostenlose Fort- und Weiterbildungen für Erzieher*innen und Lehrkräfte an. Diese sind spezifisch auf die verschiedenen Alters- und Entwicklungsstufen der Kinder ausgerichtet und aufeinander abgestimmt. Alle Teilnehmer*innen erhalten einen altersgerechten Ball sowie eine Broschüre mit fertigen Stundenbildern für den Sportunterricht.

DFB-Fußball-Abzeichen: Bei den verschiedenen Abzeichen des DFB testen Kinder und Jugendliche ihre Fähigkeiten an unterschiedlichen Stationen. Die Angebote richten sich an Vereine und Schulen und an Kinder ab 5 Jahren. Die notwendigen Materialien zur Umsetzung werden von den Verbänden kostenlos zur Verfügung gestellt.

In unserem Online-Flyer findest du noch weitere Informationen zu den Projekten. Du hast weitere Fragen? Dann melde dich bei uns – per Mail an info@dfb-doppelpass2024.de oder telefonisch unter 06173 - 99 52 315 (Montag bis Freitag, 10-17 Uhr).

Warum engagiert sich der DFB in Schulen?

Seit der erfolgreichen WM 2006 engagiert sich der DFB verstärkt in und um Schulen. "Schulfußball" beim DFB ist Breitensport – es geht fast immer darum, möglichst viele Kinder und Jugendliche für den Fußball zu begeistern und langfristig als Spieler*innen und Trainer*innen zu gewinnen. Es gilt, Brücken in die Vereine zu bauen, damit sie dort ihrer Leidenschaft weiter und intensiver nachgehen. Einerseits versucht der Fußball so, eine möglichst breite Basis für eine am Ende erfolgreiche Spitze zu legen. Andererseits kommt der DFB seinem gesellschaftspolitischen Auftrag der Erziehung von Kindern und Jugendlichen zum bzw. durch Sport nach und leistet seinen Beitrag, Kinder und Jugendliche zum lebenslangen Sporttreiben zu motivieren.

[tn]