DFB-Trainer Wörns, Wück und Prus verlängern ihre Verträge

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die im Sommer auslaufenden Verträge mehrerer U-Trainer verlängert. So erhielten Christian Wörns (U 18), Christian Wück (U 17) und Michael Prus (U 16) neue Arbeitspapiere.

Neben den Cheftrainern wurden auch die Verträge der Co-Trainer Jens Nowotny (U 19), Jens Bauer (U 17) und Mario Himsl (U 15) ausgedehnt. Damit verfügen nach der Verlängerung mit Antonio Di Salvo und Hermann Gerland (beide U 21) alle 21 Trainer des Teams DFB über gültige Verträge über den Sommer hinaus.

Chatzialexiou: "Wir sind von unseren Trainerteams absolut überzeugt"

Joti Chatzialexiou sagt dazu: "Wir sind froh, dass wir die Verträge von vier Chef- und vier Co-Trainern verlängern konnten. Die Basis für Weiterentwicklungen im Nachwuchsfußball ist Kontinuität, die wir mit diesem Schritt gewährleisten. Gleichzeitig bestätigen die Verlängerungen unseren eingeschlagenen Weg. Wir wollen in unseren Trainerteams verschiedene Trainertypen vereinen: den Ex-Profi, den Altersexperten sowie den jungen, innovativen Trainer. Alle diese Typen werden wir auch in der neuen Saison in unseren Teams haben."

Der Sportliche Leiter der Nationalmannschaften weiter: "Auf diesem Wege werden wir zu jedem Spieler einen individuellen Zugang finden und – auch durch unsere weiterentwickelten Inhalte wie die positionsspezifischen Programme – jeden einzelnen besser machen. Dies geschieht im gemeinsamen Dialog mit den Vereinen, die für die tägliche Ausbildung der Jungs verantwortlich sind. Wir sind von unseren Trainerteams absolut überzeugt und freuen uns auf den Start in die neue Saison – streben zunächst aber nach dem maximalen Erfolg bei den anstehenden Endrundenturnieren."

Wück seit knapp zwölf Jahren beim DFB

Christian Wörns ist seit Sommer 2019 beim Verband tätig. Im Zuge des Drei-Jahres-Zyklus' übernahm der 51 Jahre alte Ex-Nationalspieler damals die U 18. Mittlerweile ist er wieder in dieser Altersstufe angekommen und bereitet die Spieler des Jahrgangs 2005 auf die EM-Qualifikation vor, die im September beginnt.

Über viel Erfahrung mit den U-Teams verfügt Christian Wück, der seit knapp zwölf Jahren für den Verband im Einsatz ist. Vor wenigen Wochen führte er die U 17-Nationalmannschaft in Ungarn zum EM-Titel. Dabei wurde Wück auch von Jens Bauer unterstützt. Der auf Standards spezialisierte Co-Trainer erhielt wie sein Chef einen neuen Vertrag und geht im Sommer in sein drittes Jahr beim DFB.

Mit Michael Prus verlängerte ein weiterer Ex-Profi seinen Vertrag als Cheftrainer. Nach seinem Karriereende arbeitete der 55-Jährige zunächst ein Jahrzehnt als Verbandssportlehrer, ehe er als Co-Trainer zur U 16 des DFB stieß. Diese Jahrgangsstufe betreut Prus aktuell wieder, nun als Chef. Nach einem Sieg und einem Remis zum Saisonabschluss geht es für ihn und sein Team ab September um die Qualifikation für die U 17-EM im kommenden Jahr.

[jf]