Balitsch beruft Kader für EM-Qualifikation in Portugal

Die U 19-Nationalmannschaft reist in den kommenden Tagen nach Portugal, um die zweite Runde der Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 in Tschechien zu bestreiten. Dabei trifft das DFB-Team auf Schweden, die portugiesischen Gastgeber und Litauen. Für die drei Partien hat U 19-Cheftrainer Hanno Balitsch nun 21 Spieler in den Kader berufen.

"Mit Schweden, Portugal und Litauen erwarten uns drei anspruchsvolle Gegner in der zweiten Qualifikationsrunde auf unserem Weg zur U 19-Europameisterschaft 2027 in Tschechien", sagt Balitsch. "Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir als Team mit maximalem Zusammenhalt und höchster Intensität agieren. Dabei wird Portugal, als amtierender Weltmeister des Jahrgangs, natürlich ein besonderer Gradmesser für uns werden. Unser Ziel ist es weiterzukommen und mit der bestmöglichen Ausgangsposition in die finale Qualifikationsrunde im März einzuziehen."

Das Eröffnungsspiel gegen Schweden steigt am Mittwoch, 11. November (ab 12 Uhr MEZ), im Estádio Engenheiro Sílvio Henriques Cerveira in Anadia. Das Duell mit den Gastgebern folgt am Samstag, 14. November (ab 18 Uhr MEZ), im Estádio Carlos Osório in Oliveira de Azeméis. An selber Stelle schließt die Runde für das DFB-Team am Dienstag, 17. November (ab 16 Uhr MEZ), gegen Litauen ab.