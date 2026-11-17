Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat zum Abschluss der zweiten EM-Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft 2027 im Estádio Carlos Osório in Oliveira de Azeméis 5:1 (2:1) gegen Litauen gewonnen und nach der zeitgleichen Niederlage Portugals gegen Schweden (0:1) doch noch als Gruppensieger die dritte und abschließende Qualifikationsrunde erreicht. Lasse Eickel per Foulelfmeter (21.), Mathieu Nguefack (35.), Louis Lemke (69.), Lasse Isbruch (74.) und Noah Ringbeck (85.) trafen für die Mannschaft von Cheftrainer Hanno Balitsch, nachdem Grant Emerhi (6.) die Balten zunächst überraschend in Führung gebracht hatte.

"Den Schrecken zu Beginn hätten wir uns gerne erspart, aber wir haben unsere Linie nicht verloren, unsere Muster gefunden und uns mit unserer Qualität durchgesetzt", sagte Hanno Balitsch. "Die Art und Weise, wie die Mannschaft ruhig geblieben ist, war sinnbildlich für das Auftreten in allen drei Spielen. Dass wir durch das Parallelspiel Gruppensieger geworden sind, ist toll, denn es hat gravierende Folgen für die Auslosung der Eliterunde."

Der DFB-Nachwuchs startete dominant, lief aber früh einem Rückstand hinterher: Emerhi schob einen zu kurz geratenen Rückpass an Keeper Nico Biedermann zur litauischen Führung ein. Es dauerte eine Weile, bis das deutsche Team wieder ins Spiel fand, zwar blieb es bei der Überlegenheit, klare Torchancen fehlten aber.

Eickel und Nguefack drehen das Spiel

Bis der steil geschickte Isbruch vom litauischen Torhüter Kristupas Cepulis zu Fall gebracht wurde und Eickel sicher vom Punkt zum Ausgleich traf. Die deutsche U 19 arbeitete intensiv am nächsten Treffer, drängte die Litauer weit in die eigene Hälfte und belohnte sich noch vor der Pause. Nguefack setzte den Ball aus halbrechter Position per Flachschuss zum 2:1 ins kurze Eck.

Auch nach der Pause blieb die Balitsch-Elf druckvoll. Eickel verpasste im Eins-gegen-Eins das dritte deutsche Tor (53.), Nguefack wurde bei seinem Schussversuch im Strafraum im letzten Moment geblockt (65.). Kurz darauf schloss Lemke einen perfekten Konter aus kurzer Distanz zum 3:1 ab, Isbruch legte fünf Minuten danach nach einem fast identischen Angriff nach. Joker Ringbeck hatte dann in der Schlussphase das letzte Wort.