Die deutschen U 19-Junioren sind als Gruppensieger in die dritte und abschließende Qualifikationsrunde zur EM 2027 in Tschechien eingezogen. Cheftrainer Hanno Balitsch hat nach dem Miniturnier in Portugal im DFB.de-Interview Bilanz gezogen.

DFB.de: Sie haben sich mit zwei Siegen gegen Schweden und Litauen sowie einer knappen Niederlage gegen Portugal als Gruppensieger für die dritte Qualifikationsrunde im März qualifiziert. Wie fällt Ihr Fazit zum Lehrgang aus?

Hanno Balitsch: Am Ende sind wir sehr zufrieden mit der Qualifikation. Durch die Schützenhilfe von Schweden haben wir mit dem Gruppensieg das Maximum rausgeholt. Wir sind aber vor allen Dingen auch mit der Art und Weise, wie wir die drei Spiele bestritten haben, total zufrieden, haben dabei viele von den Dingen umgesetzt, die wir uns vorgenommen haben.

DFB.de: Was waren die größten Herausforderungen im Lehrgang?

Balitsch: Es war kein ganz einfacher Lehrgang, da wir mit mehreren Absagen und Verletzungen zu kämpfen hatten. Zudem gab es schwierige Trainingsbedingungen, weil es zehn Tage geregnet hat in Portugal. Die Bodenverhältnisse waren teilweise nicht gut und wir konnten nur auf Kunstrasen oder auf sehr schlechten Plätzen trainieren. Die Mannschaft hat diese Herausforderungen aber super angenommen. Das Spiel gegen Portugal war kämpferisch und vom Niveau her ein top U 19-Spiel.

DFB.de: Sie haben sowohl gegen Schweden als auch gegen Litauen das Spiel gedreht, was sagt das über die Mannschaft aus?

Balitsch: Es war ein sehr großes Plus, dass sich die Jungs sehr schnell gefunden haben, obwohl sie in der Formation noch nie zusammengekommen sind oder zusammengespielt haben. Wir haben sofort einen Draht zueinander gefunden auf dem Platz. Abseits des Platzes hat außerdem das Team um die Spieler seinen Teil dazu beigetragen, dass wir uns direkt als Einheit präsentiert haben. Gleich im ersten Spiel gegen eine sehr starke schwedische Mannschaft waren wir über die 90 Minuten das bessere Team, lagen zurück und haben das Spiel in den letzten Minuten noch gedreht. Da hat die Mannschaft ihren Charakter, Willen und auch Glauben an sich selbst gezeigt.

DFB.de: Gegen Portugal hat die Mannschaft über weite Strecken eine starke Leistung gezeigt und bis kurz vor Schluss geführt. Wie ordnen Sie diesen Auftritt trotz der knappen Niederlage ein?

Balitsch: Das zweite Spiel gegen Weltmeister Portugal war auf ganz hohem Niveau, eines der besten Spiele, seit wir diesen Jahrgang übernommen habe. Deshalb waren wir nach der knappen Niederlage aufgrund der Art und Weise trotzdem zufrieden. Wir hatten den Weltmeister am Rande einer Niederlage, haben leidenschaftlich und intensiv verteidigt sowie in Ballbesitz immer wieder mutig und gefährlich umgeschaltet.

DFB.de: Wie hat die Mannschaft es geschafft, die Niederlage wegzustecken und mit dem nötigen Selbstvertrauen in das entscheidende Spiel gegen Litauen zu gehen?

Balitsch: Vor dem letzten Spiel gegen Litauen war zwischen Platz eins und vier alles möglich. Ich glaube die Jungs haben aus ihrer geschlossenen Mannschaftsleistung in den ersten beiden Partien eine Menge Zusammenhalt und Sicherheit gezogen. Wir sind dann zwar durch einen individuellen Fehler schnell in Rückstand geraten, aber die Mannschaft ist trotzdem ruhig geblieben, hat an die eigene Stärke geglaubt, die Räume gefunden, die wir ausgemacht hatten und am Ende gewinnen wir deutlich und souverän das Spiel. Dank der Schützenhilfe von Schweden nehmen wir neben dem Gruppensieg vor allem die bemerkenswerte Art und Weise mit, wie sich die Jungs als Einheit präsentiert haben. Das kann ich nicht stark genug hervorheben. Am Ende finde ich, kann man zusammenfassend sagen, dass wir von Beginn an eine absolute Charaktermannschaft am Start hatten. Wie die Jungs die Widrigkeiten angenommen haben und sich am Ende dafür sportlich mit der Qualifikation für die entscheidende Eliterunde belohnt haben, war einfach schön zu sehen.

DFB.de: Wie geht es in den nächsten zwei Lehrgängen im Februar und März weiter?

Balitsch: Die beiden kommenden Lehrgänge sind völlig unterschiedlich zu bewerten. Der erste im Februar wird voraussichtlich ein Lehrgang werden, wo wir uns noch mal Jungs anschauen wollen, die jetzt länger nicht dabei waren oder die sich zuletzt toll entwickelt haben. Der zweite Lehrgang Anfang März dient dann der direkten Vorbereitung auf die Eliterunde, also der entscheidenden dritten Qualirunde. Bis dahin vergehen leider vier Monate, in denen wir die Jungs nur aus der Ferne beobachten und begleiten können. Wir freuen uns trotzdem über jeden Entwicklungsschritt, den jeder Einzelne in dieser Zeit geht und blicken nach den vergangenen Tagen sehr positiv und zuversichtlich in Richtung Eliterunde Ende März.