Zum Abschluss der zweiten EM-Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft 2027 trifft die deutsche U 19-Nationalmannschaft heute (ab 16 Uhr, live auf DFB.TV) im Estádio Carlos Osório in Oliveira de Azeméis auf Litauen. Nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen Schweden musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Hanno Balitsch im Duell mit Gastgeber Portugal knapp 2:3 geschlagen geben. Vor dem letzten Spieltag belegt Deutschland hinter Portugal Platz zwei und ist dabei mit drei Zählern punktgleich mit Schweden. Die ersten drei Teams der Gruppe qualifizieren sich für die dritte Runde.

"Litauen ist eine defensiv orientierte Mannschaft, die schon gegen Portugal ein starkes Spiel gemacht hat, darauf stellen wir uns ein", sagt Balitsch. "Wir müssen für das Spiel zwangsläufig wechseln - verletzungsbedingt und aufgrund einer Gelbsperre. Dadurch werden wir nicht mehr allzu viele Spieler auf der Bank haben. Gegen Litauen haben wir jetzt ein echtes Endspiel. Wir müssen die Aufgabe genau als solche annehmen, um das Weiterkommen zu sichern. Es kann in der Gruppe schließlich noch zu einer Konstellation kommen, in der drei Teams punktgleich sind."

Nach der zweiten Qualifikationsrunde folgt ab März 2027 eine dritte und finale Runde um das EM-Ticket. Die Gruppensieger qualifizieren sich für das Turnier in Tschechien vom 15. bis 30. Juni 2027.