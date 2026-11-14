U 19 unterliegt Portugal trotz zweifacher Führung

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat ihr zweites Spiel in der zweiten Runde der EM-Qualifikation trotz zweifacher Führung knapp verloren. Nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen Schweden musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Hanno Balitsch in einem intensiven Duell mit Gastgeber Portugal 2:3 (1:1) geschlagen geben und belegt damit hinter Portugal zunächst den zweiten Platz der Gruppe. Maik Afri Akumu (19.) brachte Deutschland in Führung, ehe Duarte Cunha (44.) kurz vor der Pause der Ausgleich gelang. Jasper Reinhold (50.) sorgte nach dem Seitenwechsel für die erneute DFB-Führung, doch Tomás Soares (79., Foulelfmeter) und Rafael Quintas (88.) drehten die Partie in der Schlussphase noch zugunsten der Gastgeber.

"Das war eine hochintensive Partie gegen den amtierenden Weltmeister dieses Jahrgangs – das hat man gesehen", sagt Balitsch. "Die erste Elf von Portugal hat eine enorme Qualität. Wir haben lange Zeit sehr gut dagegengehalten, gut mitgespielt und genau die Nadelstiche gesetzt, die wir uns vorgenommen hatten. Wir ware aggressiv gegen den Ball, ich bin stolz auf die Haltung unserer Mannschaft. Dass so ein intensives Spiel am Ende auf die eine oder andere Seite kippen kann, ist extrem schade für die Jungs, sie hätten eine Niederlage heute nicht verdient gehabt. Man muss aber auch ehrlich sagen, dass Portugal mehr Spielanteile, zwei Elfmeter sowie einen Traumfreistoß hatte. Schade, dass sich unsere Jungs nicht belohnen konnten"

Aufgrund der kurzen Regenerationszeit nach dem Auftakterfolg veränderte Balitsch seine Startelf im Vergleich zum Schweden-Spiel auf vier Positionen. Die DFB-Auswahl fand im Estádio Carlos Osório in Oliveira de Azeméis direkt gut in die Partie und störte den portugiesischen Spielaufbau durch frühes Anlaufen wirkungsvoll. Die erste Gelegenheit ergab sich in der 13. Minute nach einer flachen Hereingabe von Maximilian Theuer über die linke Seite, die Portugals Verteidiger Diego Coxi jedoch in höchster Not klärte.

Biedermann pariert Elfmeter

Deutschland blieb am Drücker und belohnte sich wenig später für den engagierten Beginn: Mit viel Übersicht bediente Ebu Bekir Is per mit einem Pass in die Tiefe Lasse Isbruch. Der Bochumer nahm Tempo auf und hatte auf Höhe des Sechzehners das Auge für den auf der linken Seite mitgekommenen Afri Akumu, der eiskalt zur 1:0-Führung vollendete (19.). Kurz darauf musste die DFB-Auswahl allerdings einen Dämpfer hinnehmen: Kapitän Is verletzte sich bei einer Grätsche am Knie und musste vorzeitig ausgewechselt werden (27.) – für ihn kam Elias Arden in die Partie.

Nur drei Minuten später bot sich den Gastgebern die Riesenchance zum Ausgleich, nachdem der Schiedsrichter nach einem Foulspiel von Elias Vali Fard an José Neto auf den Punkt zeigte. Doch DFB-Keeper Nico Biedermann ahnte die Ecke und parierte stark gegen Rafael Quintas (30.).

Reinhold trifft zur erneuten Führung

In der Schlussphase des ersten Durchgangs erhöhte Portugal spürbar den Druck. Die deutsche Hintermannschaft hielt dem Anrennen zunächst stand, ehe Cunha (44.) kurz vor dem Pausenpfiff doch noch der Ausgleich gelang.

Deutschland kam mit viel Schwung aus der Kabine: Theuer (48.) zielte von der linken Strafraumecke nur wenige Zentimeter zu hoch. Kurz darauf belohnte sich die der deutsche Nachwuchs jedoch: Nach einem Freistoß von Mathieu Nguefack aus dem Halbfeld landete der Ball bei Jasper Reinhold (50.), der aus kurzer Distanz zur 2:1-Führung einschob. Die Partie blieb eng umkämpft, und so kam auch Portugal immer häufiger zu guten Chancen: Biedermann entschärfte einen gefährlichen Kopfball von Eduardo Ferreira mit einem tollen Reflex (60.).

Portugal dreht die Partie

In der Schlussviertelstunde übernahm Portugal mehr und mehr die Spielkontrolle und drängte auf den Ausgleich. Nach einem Foulspiel von Torschütze Reinhold an Quintas im Sechzehner verwandelte Tomás Soares den Strafstoß zum 2:2 (79.). Doch damit nicht genug: In der 88. Minute zirkelte Quintas einen Freistoß in den Winkel und drehte die Partie schlussendlich komplett.

Zum Abschluss der zweiten Qualifikationsrunde trifft Deutschland am Dienstag (ab 18 Uhr MEZ) auf die Auswahl aus Litauen. Weiter geht es mit der Qualifikation im März 2027 in der dritten und finalen Runde um das EM-Ticket.