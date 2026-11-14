EM-Qualifikation: U 19 vor schwerer Aufgabe gegen Gastgeber Portugal

Nach dem bestandenen Charaktertest gegen Schweden wartet auf die deutsche U 19-Nationalmannschaft in der zweiten Runde der Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 in Tschechien bereits die nächste schwere Aufgabe. Für die Mannschaft von Cheftrainer Hanno Balitsch geht es heute gegen den Gastgeber aus Portugal, ab 18 Uhr (live auf DFB.TV und YouTube) wird es im Estádio Carlos Osório in Oliveira de Azeméis ernst.

"Wir treffen auf den amtierenden Weltmeister in diesem Jahrgang", sagte Balitsch: "Es wird darum gehen, es den Portugiesen sehr unangenehm zu machen - die Zweikämpfe zu suchen und zu führen. Wir wollen ihnen alles abverlangen. Dann freuen wir uns auf die Aufgabe, hier in Portugal gegen den Weltmeister ein gutes Spiel zu machen."

Auf die U 19-Junioren warten dabei zusätzlich noch eine weitere Herausforderung. "Durch die Spielverlegung mit nur einem Tag Pause ist es eine ganz besondere Situation", erklärte Balitsch: "Es ist schwierig mit nur einem Tag Pause zu spielen, das ist im Profi-Setting eigentlich undenkbar. Ich hoffe, dass die Jungs da gut durchkommen und wir ein gutes Spiel machen können." Zuvor war das Auftaktduell der Mannschaft gegen Schweden aufgrund einer Sturmwarnung in Portugal um einen Tag nach hinten verlegt worden und hatte so für die verkürzte Regenerationsphase gesorgt.

Gegen die Skandinavier hatte die DFB-Auswahl am Donnerstag in nur vier Minuten noch einen Rückstand in einen 2:1-Sieg gedreht. Zum Abschluss der zweiten Qualifikationsrunde wartet am Dienstag Litauen (18 Uhr MEZ). Damit ist die Qualifikation jedoch noch nicht abgeschlossen, erst im März 2027 geht in der dritten und finalen Runde um das EM-Ticket. Lediglich der Gruppenerste dieser abschließenden Eliterunde qualifiziert sich für das Turnier.