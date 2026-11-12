Die deutsche U 19-Nationalmannschaft ist dank eines starken Comebacks mit einem Sieg in die zweite Runde der Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 in Tschechien gestartet. Das Team von Cheftrainer Hanno Balitsch gewann nach zwischenzeitlichem Rückstand im portugiesischen Anadia mit 2:1 (0:0) gegen Schweden und bewies dabei mit einem Doppelschlag in nur vier Minuten viel Moral. Die DFB-Auswahl war in der 74. Spielminute zunächst ins Hintertreffen geraten, dann jedoch drehten Debütant Kevin Ekweribe (85.) und Niklas Scheller (89.) die Partie.

"Das war ein verdienter Sieg, weil wir die gesamte Zeit die spielbestimmende Mannschaft waren", sagte Balitsch. "Wenn du einen Rückstand in so einer Drucksituation kurz vor Schluss drehst, ist Freude und Erleichterung da. Die Art und Weise, wie die Jungs sich gegen diese Niederlage gestemmt haben, ist etwas, was wir mitnehmen werden, unabhängig vom Ergebnis. Es war heute eine absolute Charakterleistung - darauf können wir stolz sein."

Im Estádio Engenheiro Sílvio Henriques Cerveira brachte die Balitsch-Mannschaft von Beginn an viel Tempo auf den Platz, auf den Anpfiff hatte sich das Team jedoch einen zusätzlichen Tag gedulden müssen. Aufgrund einer Warnung vor schwerem Unwetter war das Spiel kurzfristig um einen Tag nach hinten verschoben worden. Bei deutlich beruhigter Wetterlage zeigten sich nach der unfreiwilligen Zwangspause beide Mannschaften in einer schwungvollen Anfangsphase bemüht, die beste Chance gehörte jedoch zunächst den DFB-Junioren.

Später Doppelpack zum Sieg

Zur frühen Führung in der achten Spielminute fehlten lediglich Zentimeter, der satte Schuss von Louis Lemke knallte an die Latte. Auf der Gegenseite rettete der stark parierende Nico Biedermann noch auf der Linie (12.). Auch in Folge gestaltete vor allem die deutsche Mannschaft das Spiel temporeich und leitete immer wieder schnelle Umschaltaktionen ein, im letzten Drittel mangelte es jedoch zunächst noch an der entscheidenden Präzision. Nach und nach erarbeite sich die DFB-Auswahl immer mehr Spielkontrolle, die großen Chancen blieben infolgedessen aber aus.

Den Schwung aus den Anfangsminuten ließ die DFB-Auswahl nach Wiederanpfiff vermissen, nach und nach arbeitete sich die Mannschaft jedoch in die Partie zurück. Für Geschwindigkeit sorgte der eingewechselte Lasse Eickel, aus spitzem Winkel scheiterte er knapp am gegnerischen Torhüter (71.). Doch der Dämpfer folgte postwendend: Joker Ahmed Saeed sorgte für die schwedische Führung (74.). Danach intensivierte das deutsche Team seine Offensivbemühungen deutlich und belohnte sich furios dank des eingewechselten Debütanten Ekweribe sowie Scheller.

Die weiteren Spiele werden am Samstag (ab 18 Uhr MEZ) im Estádio Carlos Osório in Oliveira de Azeméis gegen die Gastgeber und am Dienstag (ab 16 Uhr MEZ) gegen Litauen ausgetragen. Damit ist die Qualifikation jedoch noch nicht abgeschlossen, erst im März 2027 geht in der dritten und finalen Runde um das EM-Ticket. Lediglich der Gruppenerste dieser abschließenden Eliterunde qualifiziert sich für das Turnier.