U 19 und U 17: So funktioniert die EM-Qualifikation

Die deutschen U 17-Auswahl und die U 19-Nationalmannschaft spielen um die Qualifikation für die Europameisterschaften im nächsten Jahr. DFB.de erklärt im FAQ, wie das genau abläuft.

Wie viele Qualirunden gibt es?

U 17: Die Qualifikation besteht aus zwei Runden. Nach der 1. Runde werden die Teams für die 2. Runde in eine A- und eine B-Liga eingeteilt.

U 19: Es gibt drei Qualirunden.

Bis wann läuft die Quali?

U 17: Die 1. Runde findet fürs DFB-Team bis zum 17. November 2026 auf dem DFB-Campus in Frankfurt statt. Die 2. Runde wird im Frühjahr 2027 abgeschlossen, die A-Liga bis spätestens 30. März 2027.

U 19: Die 1. Qualirunde fand im März 2026, also bereits in der U 18, statt. Die 2. Qualirunde beginnt am 11. und endet am 17. November 2026 in Portugal. Die 3. und finale Qualirunde, die auch Eliterunde genannt wird, findet im März 2027 statt.

Was hat sich gegenüber dem bisherigen Modus geändert?

U 17: 2025 wurde das EM-Endrundenturnier von 16 auf acht Mannschaften reduziert. Zudem werden die europäischen Startplätze für die FIFA U 17-Weltmeisterschaft bereits über die Qualifikation vergeben. Damit kann sich eine Mannschaft für die WM qualifizieren, ohne an der EM-Endrunde teilzunehmen.

U 19: Da bereits in der U 18 eine Qualirunde stattfand, gibt es nun drei statt wie bislang zwei Qualifikationsrunden. Die ersten beiden Runden finden in so genannten A- und B-Ligen statt. Die ersten drei der A-Liga bleiben für die kommende Runde in der A-Liga, während der Viertplatzierte in die B-Liga absteigt. Dafür steigt der Erstplatzierte aus der B-Liga in die A-Liga auf. In der Eliterunde gibt es keinen Auf- und Abstieg.

Wer qualifiziert sich für die EM?

U 17: Für die Endrunde qualifizieren sich die sieben Sieger der Gruppen der 2. Qualifikationsrunde aus der A-Liga. Hinzu kommt Gastgeber Lettland. Insgesamt nehmen acht Mannschaften teil.

U 19: Nur der Gruppenerste der 3. Qualirunde.

Wann und wo finden die EM-Turniere statt?

U 17: Die UEFA U 17-Europameisterschaft 2027 findet vom 24. Mai bis 6. Juni 2027 in Lettland statt.

U 19: Die UEFA U 19-EM 2027 findet in Tschechien statt und geht vom 18. Juni bis zum 1.Juli 2027.