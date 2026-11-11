EM-Qualifikation: U 17 feiert Kantersieg gegen Aserbaidschan

Die deutschen U 17-Junioren haben in der ersten EM-Qualifikationsrunde im eigenen Land souverän die ersten drei Punkte eingefahren. Die DFB-Auswahl siegte in ihrem Auftaktspiel gegen Aserbaidschan nach einer überlegenen Vorstellung mit 7:0 (2:0).

Milo Barde (14.) und Roko Ciglar (33.) legten den Grundstein für den Sieg im ersten Durchgang, den der DFB-Nachwuchs nach Belieben dominierte. Linus Güther (47.) erhöhte unmittelbar nach der Pause sehenswert zum 3:0, bevor der eingewechselte Bastian Assomo (63., 74., 79., 84.) mit einem Viererpack binnen 21 Minuten das Ergebnis noch viel deutlicher gestaltete.

DFB-Team dominiert nach Belieben

Am von Nebel eingehüllten DFB-Campus in Frankfurt am Main startete die DFB-Auswahl vor 230 Zuschauenden offensiv mit Zug zum Tor, störte die Gegenspieler früh und kam auch schon in den ersten Minuten zu mehreren Abschlussgelegenheiten.Nach vier Minuten zappelte der Ball nach einer sehenswertem Kombination nach einem Flachschuss ins Eck von Linus Güther sogar bereits im Netz. Doch das Tor wurde wegen eines vermeintlichen Foulspiels abseits des Torschützen nicht anerkannt. Aserbaidschan kam in der Anfangsviertelstunde so gut wie gar nicht aus der eigenen Hälfte heraus. So war der Führungstreffer, allerdings nach einem missglückten Rückpass von Shikar Shikar in die Füße von Barde, der nur noch ins leere Tor einschieben musste, folgerichtig (14.).

Am weiteren Spielverlauf änderte sich auch nach dem Tor nichts: Deutschland drückte mit Strafraumaktionen nahezu im Minutentakt, während die Gäste aus dem Kaukasus - vor allem Torwart Bilal Hajiyav - hinten alle Hände voll zu tun hatte. Als das Spiel nach rund einer halben Stunde zu verflachen drohte, schlug die DFB-Auswahl wieder zu. Nach einer guten Einzelaktion und einem Pass in den Rückraum von Shevin-Heinz Matondo schloss dort Ciglar aus etwa zehn Metern zum zweiten Treffer ab (33.).

Assomo schnürt Viererpack

Deutschland kam hellwach aus der Pause und legte schnell den dritten Treffer nach. Güther legte sich einen Abpraller 15 Meter vor dem Tor erst mit dem Fuß zurecht und traf dann volley aus der Luft sehenswert in den Winkel (47.). Auch in der Folgezeit hatte die DFB-Auswahl wenig Mühe mit ihrem Gegner und hätte das Ergebnis frühzeitig noch deutlicher gestalten können. Dies erledigte dann Assomo mit einem nicht weniger ansehnlichen Schlenzer an den Innenpfosten zum 4:0 (64.). Die aserbaidschanische Defensive konnte gegen eine weiterhin sehr aktive deutsche Offensive nicht mehr dagegenhalten. So schnürte Assomo mit drei weiteren Treffern sogar einen Viererpack zum deutlichen 7:0-Endstand (74., 79., 84.). Aserbaidschan hatte über die gesamte Spieldauer nicht einen Toschuss.

Die weiteren Spiele werden am Samstag (ab 11 Uhr, live bei DFB.TV) gegen Litauen und am Dienstag (ab 11 Uhr, live bei DFB.TV) gegen Nordirland ausgetragen. Die beiden Erstplatzierten der Gruppen in der ersten EM-Qualifikationsrunde schaffen den Sprung in die zweite EM-Qualifikationsrunde, in welcher im Frühjahr die sieben Qualifikanten für die U 17-EURO in Lettland (24. Mai bis 6. Juni 2027) ausgespielt werden.