Prus beruft Kader für EM-Qualifikation am DFB-Campus

Cheftrainer Michael Prus hat sein Aufgebot für die 1. EM-Qualifikationsrunde der U 17-Junioren am DFB-Campus (5. bis 17. November 2026) nominiert. 23 Spieler stehen im Kader, der in Frankfurt zunächst am 11.11 (ab 11 Uhr) zum Auftakt auf Aserbaidschan trifft. Die weiteren Spiele werden am 14. November (ab 11 Uhr) gegen Litauen und am 17. November (ab 11 Uhr) gegen Nordirland ausgetragen.

"Der erfolgreiche Test in Duisburg hat uns zusätzliches Selbstvertrauen gegeben, und wir fühlen uns für die anstehenden Länderspiele gut vorbereitet", sagt Michael Prus. "Unser Ziel ist es, uns weiterzuentwickeln und die Basis für die nächsten Aufgaben zu schaffen. Wir wissen aber auch, dass jeder Gegner uns alles abverlangen wird und wir in jedem Spiel höchste Konzentration, Kampfkraft und Widerstandsfähigkeit benötigen. Deshalb freuen wir uns besonders darauf, vor heimischem Publikum in Frankfurt aufzulaufen und gemeinsam mit den Zuschauern starke Leistungen zu zeigen, um der EM einen Schritt näher zu kommen."

Die 2. Runde der EM-Qualifikation findet bei einem Weiterkommen der DFB-Auswahl zwischen dem 21. und 31. März 2027 statt. Die U 17-Europameisterschaft wird im Sommer 2027 in Lettland ausgetragen.