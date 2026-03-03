Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bestreitet heute Abend (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) in Dresden ihr erstes Spiel in der WM-Qualifikation gegen Slowenien. Nach dem Einzug ins Finale der UEFA Women’s Nations League Ende vergangenen Jahres möchte Bundestrainer Christian Wück nun auch erfolgreich in das Länderspieljahr 2026 starten. DFB.de fasst die wichtigsten Infos zur Partie im Rudolf-Harbig-Stadion im FAQ zusammen.

Welcher Sender zeigt das Auftaktspiel live?

Die ARD überträgt am Dienstag das Duell live im Free-TV und im Stream auf sportschau.de. Die Übertragung startet um 17.15 Uhr, Anpfiff ist um 17.45 Uhr. Reporterin ist Stephanie Baczyk, als Expertin fungiert die 66-malige Nationaltorhüterin Almuth Schult.

Wie sieht die deutsche Bilanz gegen Slowenien aus?

Deutschland und Slowenien trafen in der Geschichte bisher viermal aufeinander. Alle Partien wurden im Rahmen einer WM-Qualifikation ausgespielt und entschieden die Deutschen für sich. Beim letzten Aufeinandertreffen 2018 gewannen die DFB-Frauen mit 4:0 in Slowenien. Bisher gelang es der slowenischen Auswahl in keiner Partie, ein Tor zu erzielen.

Wo findet die Partie gegen Slowenien statt?

Die Partie findet im Rudolf-Harbig-Stadion statt, der Heimspielstätte von Dynamo Dresden.

Wer leitet das Spiel?

Das Duell mit Slowenien wird von der griechischen Schiedsrichterin Eleni Antoniou geleitet. Unterstützt wird sie dabei von ihren Landskolleginnen Vasilia Tsiklitari und Maria Detsi (Assistentinnen) und Eirini Pingiou (Vierte Offizielle).

Wer sind die anderen Gruppengegner?

Das zweite Spiel der WM-Qualifaktion in Gruppe A bestreitet die DFB-Auswahl am 7. März (ab 18 Uhr, live im ZDF) in der Lyse Arena in Stavanger gegen Norwegen. Neben den Skandinavierinnen und Slowenien ist Österreich der letzte Gruppengegner Deutschlands. Hin- und Rückspiel gegen Österreich steigen am 14. April (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg und am 18. April (ab 18 Uhr) auswärts in Ried.

Wer steht im deutschen Kader?

Bundestrainer Christian Wück hat ein ursprünglich 23-köpfiges Aufgebot für die ersten Spiele der Qualifikation zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien nominiert. Nach überstandener Verletzung kehrt Carlotta Wamser (Bayer 04 Leverkusen) erstmals wieder in den Kader zurück. Außerdem findet Vivien Endemann (VfL Wolfsburg) nach längerer Zeit einen Platz in der Auswahl der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Der Bundestrainer hat erstmals Jella Veit ins Team berufen, nachdem Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg) ihre Teilnahme am Lehrgang aufgrund muskulärer Probleme hatte absagen müssen. Zudem ist die Bremerin Larissa Mühlhaus für Selina Cerci (TSG Hoffenheim), die ebenfalls verletzt absagen musste, in den Kader nachgerückt. Außerdem musste Klara Bühl wegen einer Verletzung im Training vorzeitig von der Nationalmannschaft abreisen. Aufgrund von Verletzungen musste Wück von Vorneherein auf Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao), Alara Şehitler (FC Bayern München) und Kathrin Hendrich (Chicago Red Stars) verzichten.

Was müssen Fans zum Spiel wissen?

Was die Fans beim deutschen Auftaktspiel in Dresden beachten müssen, ist rechtzeitig vor der Partie in den Fan-Infos nachzulesen. Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.