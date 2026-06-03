Endspurt in der WM-Qualifikation: Norwegen-Spiel live in der ARD

Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft steht am Freitag (ab 20.35 Uhr, live in der ARD) in Köln gegen Norwegen das vorletzte Spiel in der WM-Qualifikation an. Nach dem 0:0 gegen Österreich im April möchte das Team von Bundestrainer Christian Wück nun mit einem Sieg das Ticket für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien lösen. DFB.de fasst die wichtigsten Infos zur Partie im RheinEnergieSTADION im FAQ zusammen.

Wer überträgt das Heimspiel gegen Norwegen?

Gezeigt wird das Qualifikationsspiel für die WM 2027 in Brasilien im Livestream in der ARD-Mediathek. Um 20.15 Uhr, 20 Minuten vor Anpfiff, startet die Übertragung. Kommentiert wird das Spiel von Bernd Schmelzer.

Wo wird gespielt?

Das WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen findet im Kölner RheinEnergieSTADION statt. Der Vorverkauf für das Spiel im Rheinland läuft, rund 28.000 Tickets sind bisher verkauft. Hier gibt's die Karten im DFB-Ticketportal.

Wer pfeift das Spiel?

Das WM-Qualifikationsspiel der DFB-Frauen gegen Norwegen am Freitag (ab 20.35 Uhr, live in der ARD) wird von einem spanischen Gespann geleitet. FIFA-Referee Marta Huerta De Aza pfeift das Duell in Köln, als Assistentinnen stehen ihre beiden Landsfrauen Guadalupe Porras Ayuso und Eliana Fernández González an den Seitenlinien. Vierte Offizielle ist María Gloria Planes Terol.

In welchen Trikots wird gespielt?

Die DFB-Frauen spielen in Köln in den weißen Heimtrikots, die Torhüterin im grünen Outfit. Die Trikots sind im DFB-Fanshop erhältlich. Die Norwegerinnen laufen in Rot-Weiß-Blau auf, ihre Torfrau in Gelb.

Wie ist die DFB-Bilanz gegen Norwegen?

Das Hinspiel gegen Norwegen in der Gruppe A4 gewann die Frauen-Nationalmannschaft im März mit 4:0. Elisa Senß, Carlotta Wamser, Vivien Endemann und Jule Brand sorgten damals in der Lyse Arena im norwegischen Stavanger für den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Die heißen Duelle um Titel liegen mittlerweile ein paar Jahre zurück, doch nach wie vor gilt das Duell mit den Norwegerinnen als Klassiker. Von 43 Aufeinandertreffen gewannen die Deutschen 22 Spiele, 14 Partien gingen an Norwegen. Ausgespielt wurden dabei auch die EM-Titel 1989 (4:1), 1991 (3:1 n.V.), 2005 (3:1) und 2013 (1:0), in denen Deutschland als Sieger vom Platz ging, sowie 1995 (0:2), als Norwegen triumphierte. In der WM-Qualifikation spielten die Teams bisher, abgesehen von der Partie im März, zweimal gegeneinander, 1997 bzw. 1998 gewannen beide jeweils ihre Heimspiele.

Wie steht's in der deutschen Gruppe?

Nach vier Spieltagen führt Deutschland die Gruppe A4 mit zehn Punkten an, einen Zähler vor Norwegen (9 Punkte). Die DFB-Frauen sind in der Qualifikation noch ungeschlagen - drei Siege gegen Slowenien (5:0), Norwegen (4:0) und Österreich (5:1) und ein Remis im Rückspiel gegen Österreich (0:0) stehen zu Buche. Mit einem Sieg gegen Norwegen am kommenden Freitag könnte sich die Frauen-Nationalmannschaft bereits den Gruppensieg und damit die direkte Qualifikation für die WM-Endrunde 2027 in Brasilien sichern. Die Zweit-, Dritt- und Viertplatzierten aus Liga A können sich ihre Tickets noch über Play-offs sichern.

Wer steht im deutschen Kader?

Bundestrainer Christian Wück hat einen 24-köpfigen Kader für die entscheidenden Spiele gegen Norwegen und in Slowenien nominiert. Gleich vier Spielerinnen kehren nach verletzungsbedingten Pausen zurück: Klara Bühl (FC Bayern München), Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg), Kathrin Hendrich (Chicago Red Stars) und Marie Müller (Portland Thorns FC). Auch Melissa Kössler (Denver Summit FC), die ihr bislang letztes Länderspiel 2024 bestritten hatte, steht nach längerer Zeit wieder im Aufgebot. Verzichten muss Wück hingegen auf Kapitänin Giulia Gwinn (FC Bayern München) wegen einer Schulterproblematik sowie auf Nicole Anyomi, die ebenfalls verletzungsbedingt ausfällt. Nachträglich absagen musste zudem Franziska Kett, die verletzungsbedingt nicht am Lehrgang teilnehmen kann. Der Bundestrainer verzichtet vorerst auf eine Nachnominierung.

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Was die Fans für das Spiel im Kölner RheinEnergieSTADION beachten müssen, ist rechtzeitig vor der Partie in den Fan-Infos nachzulesen. Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.