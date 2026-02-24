Frauen-Nationalmannschaft
Mühlhaus aus U 23 für Cerci nachnominiert
Nationalspielerin Selina Cerci von der TSG Hoffenheim hat ihre Teilnahme am heute beginnenden Lehrgang der deutschen Frauen-Nationalmannschaft verletzungsbedingt abgesagt. Damit steht sie für die beiden bevorstehenden WM-Qualifikationsspiele am Dienstag, 3. März 2026 (ab 17.45 Uhr, live in der ARD), im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion gegen Slowenien sowie am Samstag, 7. März 2026 (ab 18 Uhr, im ZDF-Livestream), in Stavanger gegen Norwegen nicht zur Verfügung.
Bundestrainer Christian Wück hat dafür Larissa Mühlhaus vom SV Werder Bremen nachnominiert. Die U 23-Nationalspielerin wird zur ersten Trainingseinheit der DFB-Frauen dazustoßen. Für die U 23-Frauen wird Marie Steiner von der TSG Hoffenheim nachnominiert.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft, U 23-Frauen
Autor: sal
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