Frauen-Nationalmannschaft

Bühl reist verletzungsbedingt von der Nationalmannschaft ab

01.03.2026
Verletzung im Training: Bühl reist von der Nationalmannschaft ab Foto: Yuliia Perekopaiko/DFB

Nationalspielerin Klara Bühl vom FC Bayern München hat sich im heutigen Vormittagstraining der deutschen Frauen-Nationalmannschaft eine muskuläre Verletzung zugezogen. Die Offensivspielerin wird daher nicht mit dem Team nach Dresden reisen, sondern kehrt in Absprache mit ihrem Verein für weitere Untersuchungen nach München zurück.

Bundestrainer Christian Wück verzichtet vorerst auf eine Nachnominierung. Die DFB-Frauen treffen am Dienstag (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) im ersten WM-Qualifikationsspiel im Rudolf-Harbig-Stadion auf Slowenien. Am kommenden Samstag (ab 18 Uhr, im ZDF-Livestream) steht das Auswärtsspiel in Norwegen an.

Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft

Autor: sal

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