Frauen-Nationalmannschaft
Bühl reist verletzungsbedingt von der Nationalmannschaft ab
Nationalspielerin Klara Bühl vom FC Bayern München hat sich im heutigen Vormittagstraining der deutschen Frauen-Nationalmannschaft eine muskuläre Verletzung zugezogen. Die Offensivspielerin wird daher nicht mit dem Team nach Dresden reisen, sondern kehrt in Absprache mit ihrem Verein für weitere Untersuchungen nach München zurück.
Bundestrainer Christian Wück verzichtet vorerst auf eine Nachnominierung. Die DFB-Frauen treffen am Dienstag (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) im ersten WM-Qualifikationsspiel im Rudolf-Harbig-Stadion auf Slowenien. Am kommenden Samstag (ab 18 Uhr, im ZDF-Livestream) steht das Auswärtsspiel in Norwegen an.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft
Autor: sal
Tickets fürs Österreich-Spiel in Nürnberg
In der WM-Qualifikation treffen die DFB-Frauen am 14. April (ab 18.15 Uhr) im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg auf Österreich. Der Vorverkauf für das Spiel läuft, rund 15.000 Karten sind bereits vergriffen - hier gibt's noch Tickets.
Maren Meinert: "Das ist beeindruckend"
Zwei deutliche Siege zum Start der WM-Qualifikation: Die DFB-Frauen haben Ausrufezeichen gesetzt und Kurs auf die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien genommen. Assistenztrainerin Maren Meinert spricht über die Partien.
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Die DFB-Frauen haben auch im zweiten Spiel des Jahres in der WM-Qualifikation überzeugt. Gleich vier verschiedene Torschützinnen und eine gut aufgelegte Ann-Katrin Berger sorgten für ein 4:0 in Norwegen. DFB.de hat die Highlights im Video.