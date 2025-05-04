21. Spieltag: Google Pixel Frauen-Bundesliga live im TV und Stream

In der Google Pixel Frauen-Bundesliga läuft der vorletzte Spieltag. Eintracht Frankfurt will heute (ab 15 Uhr, live im ARD-Livestream, auf MagentaSport und DAZN) gegen die TSG Hoffenheim im Kampf um die direkte Champions-League-Qualifikation nachlegen. Der schon feststehende Meister FC Bayern München ist am Montag (ab 18 Uhr, live auf Sport1, MagentaSport und DAZN) bei Carl Zeiss Jena zu Gast. Eintrittskarten für alle Begegnungen können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen am 21. Spieltag zusammen.

Wo laufen die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga?

Alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga, also auch die sechs Spiele des 21. Spieltags, werden live bei MagentaSport und DAZN gezeigt.

Welche Spiele am 21. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga laufen im Free-TV?

Wie gewohnt zeigt Sport1 das Montagsspiel live im Free-TV. Ab 18 Uhr empfängt der FC Carl Zeiss Jena die Meisterinnen des FC Bayern München. Das Duell von Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim wird am heutigen Sonntag (ab 15 Uhr) im Livestream auf sportschau.de gezeigt.

Zu welchen Zeiten spielt die Google Pixel Frauen-Bundesliga?

Grundsätzlich werden die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga in der Saison 2024/2025 zu folgenden Anstoßzeiten ausgetragen: Der Spieltag beginnt mit einer Partie am Freitag (ab 18.30 Uhr). Es folgen jeweils zwei Begegnungen am Samstag (ab 12 und 14 Uhr) und am Sonntag (ab 14 und 18.30 Uhr). Das Ansetzungsformat sieht zum Abschluss des Spieltags eine Partie am Montag (ab 18 Uhr) vor, die im Free-TV auf Sport1 gezeigt wird.

MagentaSport überträgt auch in der laufenden Spielzeit alle Partien live, co-exklusiv auch DAZN. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison, insgesamt werden also 32 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Der 21. Spieltag

Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SGS Essen – SC Freiburg 0:0

Samstag (ab 12 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Bayer 04 Leverkusen – RB Leipzig 1:0

Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport sowie DAZN)

1. FFC Turbine Potsdam – VfL Wolfsburg 0:4

Sonntag (ab 15 Uhr, live auf sportschau.de, MagentaSport und DAZN)

Eintracht Frankfurt – TSG 1899 Hoffenheim

Sonntag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SV Werder Bremen – 1. FC Köln

Montag (ab 18.00 Uhr, live auf Sport1, MagentaSport und DAZN)

FC Carl Zeiss Jena – FC Bayern München