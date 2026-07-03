2:0 gegen Schweden: Als Gruppensieger ins Halbfinale

Die deutschen U 19-Frauen haben sich als Gruppensieger für das Halbfinale der Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina qualifiziert. In Zenica gewann die Mannschaft von Cheftrainerin Melanie Behringer mit 2:0 (1:0) gegen Schweden. Laila Portella (12., Foulelfmeter) und Maj Schneider (64.) erzielten die deutschen Treffer.

Die Zuschauer*innen im FF BH Football Training Centre in Zenica sahen eine Anfangsphase, in der das DFB-Team zügig die Spielkontrolle übernahm und die Schwedinnen defensiv agierten. Nach diversen deutschen Vorstößen in den ersten Minuten hielt die schwedische Abwehrspielerin Peterson Außenspielerin Emma Memminger im Strafraum fest, woraufhin die französische Offizielle auf Strafstoß entschied (11.). Laila Portella von Bayern München versenkte vom Punkt unten rechts - zum 1:0 (12.). In der Folge behielt die deutsche Mannschaft ihr spielbestimmendes Auftreten bei, wobei Schweden es offensiv durch gelegentliche Umschaltaktionen versuchte.

Schneider macht alles klar

In der 27. Minute suchte Paula Rintzner den Abschluss aus zweiter Reihe, verfehlte das schwedische Tor jedoch. In der 33. Minute stellte die deutsche Mannschaft auch ihre Defensivqualität unter Beweis, als ein gefährlicher Angriff Schwedens durch aufmerksame Manndeckung und Ablaufen erfolgreich unterbunden werden konnte. Nach knapp 35 Minuten kam es aufgrund eines Zusammenpralls zwischen Helen Börner und der schwedischen Keeperin Andersson zu einer dreiminütigen Verletzungspause - beide Spielerinnen konnten weitermachen. Kurze Zeit später versuchte es Lenelotte Müller, doch zog den Ball aus gut 17 Metern über das schwedische Tor (40.). Kurz vor der Pause lief die schwedische Stürmerin Ekberg der deutschen Hintermannschaft davon, doch verzog ihren Abschluss im deutschen Strafraum ins Toraus (45.+3).

Beide Mannschaften kamen unverändert aus den Kabinen. In der 50. Minute schaltete Schweden gefährlich um, Nova Selin verpasste die Hereingabe und damit den Ausgleich nur um wenige Zentimeter. Das DFB-Team trat dennoch weiterhin selbstbewusst auf. Schließlich musste Schweden zu zehnt weitermachen: Abwehrspielerin Tilde Karlsson sah aufgrund eines unsportlichen Verhaltens gegenüber Helen Börner die Rote Karte (53.). Kurze darauf unternahm DFB-Trainerin Behringer ihre ersten Wechsel, als Leni Eggert und Leonie Köpp für Felicia Sträßer und Laila Portella in die Partie kamen (56.). Deutschland agierte nun gegen noch tiefer stehende und lauernde zehn Schwedinnen. Doch in der 64. Minute nutzte Maj Schneider nach einer sehenswerten Vorarbeit Börners über rechts eine Lücke in der schwedischen Hintermannschaft und schob zum vorentscheidenden 2:0 ein.

Souverän zum Gruppensieg

Nach 70 Minuten kamen Tessa Zimmermann und Mia-Lena Maas für Marie Gmeineder und Lina Száraz ins Spiel. In der 73. Minute konnte sich DFB-Torhüterin Janne Krumme erstmals auszeichnen, als sie einen Schuss von Ekberg parierte. In Behringers letztem Wechsel ersetzte Stürmerin Elira Terakaj Helen Börner positionsgetreu (77.). Zu Beginn der Schlussphase verhindert die schwedische Schlussfrau Andersson gleich zweimal den dritten deutschen Treffer (83.). Das spielfreudige deutsche Team ließ auch in den letzten Minuten nichts mehr anbrennen und sicherte sich so mit einem starken Auftritt den Gruppensieg.

Nach dem 5:0-Auftakt gegen Gastgeber Bosnien und Herzegowina, dem 1:1-Remis gegen Polen und dem Erfolg gegen Schweden beendet das DFB-Team die Vorrunde mit sieben Punkten als Erster der Gruppe A - vor den Skandinavierinnen. Im Halbfinale am Dienstag, 7. Juli, trifft die deutsche Mannschaft als Gruppensieger auf den Zweitplatzierten der Gruppe B. Die letzten Partien der Parallelgruppe stehen allerdings noch aus. Nach zwei Spielen belegt Spanien momentan den zweiten Platz.