Zweites EM-Gruppenspiel: Remis gegen Polen

Die deutschen U 19-Frauen haben in ihrem zweiten Gruppenspiel bei der Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina unentschieden gespielt. In Sarajevo trennte sich die Mannschaft von Melanie Behringer mit 1:1 (0:1) von Polen. Tessa Zimmermann (57.) sorgte für den deutschen Ausgleich.

Bei Regen und Wind sahen die 207 Zuschauer*innen im Asim Ferhatovic Hase Stadium in Sarajevo eine umkämpfte Anfangsphase: Zwei Abschlüsse der polnischen Mannschaft in den ersten fünf Minuten stellten keine Probleme für die deutsche Torhüterin Janne Krumme dar. In der 8. Minute sorgte das DFB-Team in Form von Emma Memminger über links erstmals für Gefahr. Wenige Minuten später dribbelte sich erneut Memminger sehenswert an der linken Grundlinie in den polnischen Strafraum, fand jedoch in der Mitte keine Abnehmerin (14.). In der Folge gestaltete sich das Spiel weiterhin offen.

Zimmermann gleicht aus

In der 24. Minute stieß die polnische Flügelspielerin Zielinska über rechts in den deutschen Strafraum vor und suchte den Abschluss, doch Lenelotte Müller war zur Stelle. Im Gegenzug versuchte es Laila Portella aus der zweiten Reihe - jedoch am Tor vorbei (26.). Nach einer guten halben Stunde kam das deutsche Team zu mehreren Abschlüssen, die jedoch letzten Endes nicht den Weg ins Tor fanden. Wenig später gelang dagegen dem polnischen Team mehr oder weniger aus dem Nichts der erste Treffer des Spiels: Eine unglücklich verlängerte polnische Flanke landete direkt bei Stürmerin Oliwia Zwiazek, die aus kurzer Distanz zum 1:0 einköpfte - keine Chance für Janne Krumme im deutschen Tor (33.). In der Folge versuchte die deutsche Mannschaft zu antworten: Tessa Zimmermann zirkelte einen direkt getretenen Eckball an die Latte des gegnerischen Gehäuses (40.). Kurz vor der Pause war DFB-Keeperin Janne Krumme im strömenden Regen von Sarajevo erneut doppelt zur Stelle (44.).

Beide Mannschaften kamen bei etwas besserem Wetter unverändert aus den Kabinen. Zu Beginn der zweiten Hälfte übernahm das DFB-Team erneut das Zepter. Der erste Abschluss gehörte Marie Gmeineder, die den Ball aus der Distanz links am Tor vorbei zog (46.). In der 52. Minute folgte eine gute Umschaltsituation auf deutscher Seite: Helen Börner trieb den Ball über das halbe Feld nach vorne, legte an der Strafraumkante auf Zimmermann, die jedoch zu zentral abschloss. Wenige Augenblicke später glänzte Krumme erneut mit einer wichtigen Parade aus kurzer Distanz (53.). In der 57. Minute gelang schließlich der ersehnte Ausgleich: Tessa Zimmermann wurde an der linken Strafraumkante in Szene gesetzt, ließ eine Gegnerin aussteigen, zog mit rechts rein und schlenzte den Ball zum 1:1 ins lange Eck. Danach verabschiedete sich die Torschützin, Leni Eggert kam in die Partie. Paula Rintzner ersetzte Portella (58.).

Krumme mehrmals glänzend

Die Antwort der physisch auftretenden Polinnen endete in zu ungenauen Versuchen. In der 69. Minute brachte DFB-Trainerin Behringer Lina Szaraz und Leonie Köpp für Mia-Lena Maas und Helen Börner ins Spiel. In der 76. Minute zeichnete sich Krumme zum wiederholten Male aus, als sie einen direkt getretenen Freistoß aus der Ecke kratzte. In der 86. Minute kam Lany Bäcker für Marie Gmeineder auf den Platz. In der Schlussphase einer ausgeglichenen und physischen Partie erspielten sich beide Teams weiterhin Chancen und Gelegenheiten, doch legten letzten Endes nicht Zählbares mehr nach und trennten sich somit 1:1-Unentschieden.

Nach dem 5:0-Auftakt gegen Gastgeber Bosnien und Herzegowina und dem Remis gegen Polen belegt das DFB-Team nun mit vier Punkten den zweiten Platz in Gruppe A. Im letzten Vorrundenspiel am Freitag (ab 17 Uhr) trifft die deutsche Mannschaft schließlich im direkten Duell um den Gruppensieg auf Tabellenführer Schweden.