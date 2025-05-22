18 Teilnehmende schließen den DFB-/DFL-Lehrgang "Management im Profifußball" ab

Wie werden Sportverantwortliche im Profifußball eigentlich auf ihre künftigen Aufgaben vorbereitet? Ein Baustein, der Wissen vermittelt und konkrete Werkzeuge bietet, ist der DFL-/DFB-Lehrgang "Management im Profifußball". Bevor der Lehrgang im September neu aufgesetzt wird, haben 18 Teilnehmer*innen des Jahrgangs 2023 ihre Abschlusszertifikate erhalten.

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig sagt: "Wir freuen uns sehr, den vierten Lehrgang erfolgreich abgeschlossen zu haben. Das Programm, das der DFB gemeinsam mit der DFL ins Leben gerufen hat, bereitet die Topentscheider*innen im Profifußball auf das komplexe Aufgabenfeld eines Sportverantwortlichen im Profifußball vor. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es bereits ein Sprungbrett für erfolgreiche Karrieren war. Mit Blick nach vorne werden wir das Programm im fünften Durchgang inhaltlich nochmal weiterentwickeln."

DFL/DFB-Diplom "Management im Profifußball" startet

Ansgar Schwenken, DFL-Direktor Spielbetrieb & Fans sagt: "Herzlichen Glückwunsch an die Absolvent*innen zum Abschluss des Zertifikatslehrgangs. Wir haben nun bereits im vierten Jahrgang hochqualifizierten jungen Menschen geholfen, sich weiterzuentwickeln, damit sie ihr Wissen in den Klubs des deutschen Profifußballs einbringen können. Jetzt freuen wir uns gemeinsam mit dem DFB auf den Start des DFL/DFB-Diploms 'Management im Profifußball' ab September, das die Ausbildung unserer Managementtalente noch einmal praxisorientiert fortentwickelt."

Dieses richtet sich an Sportverantwortliche aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga sowie der Google Pixel Frauen-Bundesliga und bereitet sie auf bevorstehende Aufgaben als Entscheider*innen im Profifußball vor. Es vermittelt anwendungsorientierte Perspektiven und trägt dazu bei, dass Klubs eigene Mitarbeiter*innen an verantwortungsvolle Positionen heranführen.

Im Fokus stehen Inhalte rund um die Themen Scouting und Kaderplanung, Leadership und Lizensierung. Während des abgeschlossenen Lehrgangs durften sich die Kursteilnehmer*innen über Input von Thomas Krücken (Direktor Nachwuchsakademie Manchester City), Marc Lenz (DFL-Geschäftsführer), Charlie Marshall (CEO European Club Association ECA), Gerardo Seoane (Trainer Borussia Mönchengladbach), Marcel Schäfer (Geschäftsführer Sport RB Leipzig) und Jörg Schmadtke (zuletzt Sportdirektor FC Liverpool) freuen. Zudem standen Aufenthalte bei Manchester City und Manchester United, der UEFA und ECA sowie Präsenzphasen bei verschiedenen Bundesligisten an.

Rensing: "Super lehrreiches Programm"

Nach 18 Monaten gemeinsamer Ausbildung versammelten sich die 18 Absolvent*innen des vierten Jahrgangs im Kochwerk Frankfurt, um die Lehrgangs-Zertifikate entgegenzunehmen und ihren Abschluss zu feiern. Den Award für die beste Abschlussarbeit erhielt Nicole Kalemba (SpVgg Bayreuth, Geschäftsführerin), die als Stipendiatin am Kurs teilgenommen hat.

Michael Rensing, ein weiterer Absolvent, sagt: "Es war eine tolle Zeit und insgesamt ein super lehrreiches Programm. Deshalb schließen wir den Lehrgang mit einem lachenden Auge ab – und mit einem weinenden, weil wir als Gruppe zusammengewachsen sind und uns nun vorerst verschieden müssen."

Der Abschied ist aber nicht von langer Dauer, denn ein Wiedersehen ist schon geplant. Beim zweiten Alumnitreffen haben die Absolvent*innen Zeit zum Austuschen. DFB-Bildungsmanager Bernd Baumbach sagt: "Als wir im vergangenen Jahr unser Alumnitreffen rund um das Länderspiel gegen die Niederlande in München umgesetzt haben, war uns schnell klar, dass dieses Format auch in Zukunft fester Bestandteil des Lehrgangs sein wird, um die mittlerweile 65 Absolvent*innen lehrgangsübergreifend in den Austausch zu bringen. Daher blicken wir schon mit viel Vorfreude auf das nächste Alumnievent im November."

Der Jahrgang 2023

Ronald Becht (ehemaliger Leiter Nachwuchsleistungszentrum), Daniel Beiderbeck (Borussia Dortmund, Referent des Sportdirektors/Leiter Projekte und Entwicklung Sport), Gonzalo Castro (früherer Profispieler), Matthieu Delpierre (VfB Stuttgart, Scout), Marco Engelhardt (SV Werder Bremen, Scout), Kevin Izzadeen (1. FC Köln, Leiter Fußballadministration Lizenz & Koordinator Fußballadministration), Nicole Kalemba (SpVgg Bayreuth, Geschäftsführerin & Stipendiatin), Vincent Keller (SC Freiburg, Leiter Scouting), Benjamin Kessel (Eintracht Braunschweig, Geschäftsführer Sport), Felix Krüger (zuletzt Sportkoordinator RB Leipzig), Kevin Meinhardt (zuletzt F.C. Hansa Rostock, Leiter Kaderplanung/Scouting), Christoph Preuß (Eintracht Frankfurt, Leiter Lizenzabteilung), Michael Rensing (Fortuna Düsseldorf, Aufsichtsrat), Rachel Rinast (ehemalige Profispielerin & Stipendiatin), Sebastian Schachten (VfL Oldenburg, Sportlicher Leiter), Björn Schlicke (Puma, Top-Talente Scout), Markus Thiele (SSV Ulm 1846, Geschäftsführer Sport & Vertrieb), Nils Weng (1.FC Heidenheim 1846, Organisatorischer Leiter NLZ)