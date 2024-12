Nachhaltigkeit im Fußball

Der organisierte Fußball verfügt über eine hohe gesellschaftliche Kraft. Seine positiven Wirkungen zu stärken und gleichzeitig negative Effekte zu reduzieren steht im Fokus der nachhaltigen Entwicklung des DFB.

Dieses Versprechen wird in der DFB-Nachhaltigkeitsstrategie „Gutes Spiel“ zusammengefasst. Sie orientiert sich an den Handlungsfeldern der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und den Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Eingebettet in konkrete Ziele und Maßnahmen beschreibt sie die Nachhaltigkeits-Aktivitäten des Verbandes in all seinen Facetten.