Kommissionen und Ausschüsse
Kommission Gesellschaftliche Verantwortung
Mitglieder der Kommission Gesellschaftliche Verantwortung
- Andrea Bokelmann (Vorsitzende)
- Célia Šašić (DFB-Präsidium)
- Stephan Alt (Saarländischer Fußballverband)
- Marika Bernhard (DFL Deutsche Fußball Liga GmbH)
- Lothar Bornkessel (Nordostdeutscher Fußballverband)
- Franziska Fey (DFL-Stiftung)
- Steffen Fischer (Norddeutscher Fußballverband)
- Leon Ries (Deutsche Sportjugend)
- Johanna Sandvoß (Westdeutscher Fußballverband)
- Frank Schmidt (Norddeutscher Fußballverband)
- Stefanie Schulte (DFB)
- Prof. Dr. Silke Sinning (DFB-Präsidium)
- Olliver Tietz (DFB-Kulturstiftung)
- Tobias Wrzesinski (DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger)