Andrea Bokelmann

Vorsitzende

Bokelmann ist Vorsitzende der Kommission Gesellschaftliche Verantwortung.

Mitglieder der Kommission Gesellschaftliche Verantwortung
  • Andrea Bokelmann (Vorsitzende)
  • Célia Šašić (DFB-Präsidium)
  • Stephan Alt (Saarländischer Fußballverband)
  • Marika Bernhard (DFL Deutsche Fußball Liga GmbH)
  • Lothar Bornkessel (Nordostdeutscher Fußballverband)
  • Franziska Fey (DFL-Stiftung)
  • Steffen Fischer (Norddeutscher Fußballverband)
  • Leon Ries (Deutsche Sportjugend)
  • Johanna Sandvoß (Westdeutscher Fußballverband)
  • Frank Schmidt (Norddeutscher Fußballverband)
  • Stefanie Schulte (DFB)
  • Prof. Dr. Silke Sinning (DFB-Präsidium)
  • Olliver Tietz (DFB-Kulturstiftung)
  • Tobias Wrzesinski (DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger)

