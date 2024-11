Beim Bau des DFB-Campus wurde Nachhaltigkeit in verschiedenen Hinsichten beachtet. Strom aus 100% erneuerbare Energien, eine PV-Anlage auf dem Parkhausdach, ein Anschluss an das Fernwärmenetz, Lüftungswärmetauscher und moderne Elektrogeräte sind nur einige der baulichen Maßnahmen. Um im laufenden Betrieb das Thema Umwelt weiter voranzubringen, werden in regelmäßigen Austauschen zwischen den Abteilungen Gesellschaftliche Verantwortung und Facility Management werden verschiedene Umwelt-Maßnahmen am Campus geprüft und umgesetzt. So wurden bspw. die Brief- und Paketsendungen CO2-neutral umgewandelt, Sammelaktionen am Campus für Handys, Batterien und Kronkorken entwickelt, oder auch Plakate zur Sensibilisierung der Belegschaft aufgehängt zu Themen wie Mülltrennung. Um die Belegschaft für das Thema zu sensibilisieren, finden regelmäßig verschiedene Info-Veranstaltungen statt wie eine 1-wöchige Umwelt-Challenge.