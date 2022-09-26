Karriere

Wir sind das Herz des deutschen Fußballs

Direkt zur Jobbörse

Deine Leidenschaft. Deine Karriere. Werde Fußballmacher*in beim DFB!

Entdecke, was uns verbindet und antreibt.

Fußball bedeutet Herzblut, Teamgeist und unvergessliche Emotionen – beim DFB bringen wir genau das auf und neben dem Platz zusammen. Gestalte auch du das Spiel aktiv mit. Werde Teil unseres Teams und sorge für die Gänsehautmomente, die Millionen begeistern!

Karrierewege entdecken!

Starke Leistung, starkes Team.

Hier erfährst du, wie auch du Teil des Teams hinter dem Fußball werden kannst. Entdecke spannende Karrierewege und gestalte den Fußball von morgen mit!

2219812681
WER WIR SIND

DAS SIND WIR

ÜBER UNS
2025 Getty Images
DFB ALS ARBEITGEBER

STARTE DEINE KARRIERE BEI UNS

DEINE BENEFITS
DFB-Campus Boulevard, DFB-Campus, Frankfurt am Main, 26.09.2022, Foto: Julius Nieweler/DFB
CAMPUS

HIER KOMMT FUSSBALL ZUSAMMEN

UNSER CAMPUS
Julius Nieweler/DFB
BEWERBUNG

BEWERBUNGSVERFAHREN

WIE BEWERBE ICH MICH
HIER
WIRST DU
#FUSSBALLMACHER*IN
Starte deine Karriere

Entdecke Alle aktuellen Jobs

Zu den Jobs
Social Media des DFB
instagramfacebookxlinkedintiktokyoutube