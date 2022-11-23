Mein Arbeitsalltag ist eine gute Mischung aus strategischem Denken, operativer Umsetzung und engem Austausch mit Kolleg*innen. Ich arbeite in Teilzeit und bin etwa zur Hälfte der Woche am DFB-Campus – das gibt mir Flexibilität, Beruf und Familie gut zu vereinbaren. Morgens starte ich meist mit einem kurzen Check-in im Team, um Prioritäten abzustimmen. Danach widme ich mich Themen rund um Zielprozesse, Alignment und Weiterentwicklung unserer OKR-Strukturen. Kein Tag ist wie der andere, aber genau das macht es für mich spannend und erfüllend.