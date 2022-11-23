Karriere
Wer wir sind und was uns ausmacht
Der DFB: Mehr als ein Verband
Mit Begeisterung organisieren wir den Fußballsport in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben, um unvergessliche Momente auf und neben dem Platz zu schaffen. Fußball ist mehr als Sport! Ob IT, Finanzen, Kommunikation oder Eventmanagement – wir bringen Expert*innen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen, um den Fußball in all seinen Facetten zu gestalten.
Unser Herz schlägt für Fair Play, Teilhabe und gesellschaftliche Verantwortung – auch als Arbeitgeber. Wir bieten spannende Aufgaben und ein inspirierendes Umfeld, in dem Teamgeist, Innovation und persönliche Entwicklung großgeschrieben werden. Gemeinsam arbeiten wir daran, den Fußball zu stärken und ihn für die Zukunft aufzustellen – und dafür brauchen wir Menschen mit ganz unterschiedlichen Talenten.
Was uns antreibt
Unser Herz schlägt für den Fußball. Wir stehen für die nachhaltige Entwicklung und den Erfolg des Fußballs. Wir wollen den Fußball nicht nur sportlich erfolgreich, sondern auch gesellschaftlich wirkungsvoll gestalten. Mit Leidenschaft, Teamgeist und Kreativität schaffen wir jeden Tag Momente, an die sich noch Generationen erinnern. Wir nutzen die Tragkraft des Spiels, um Fußballkompetenz zu fördern und zugleich wichtige Werte wie Fairness, Respekt und Zusammenhalt in die Gesellschaft zu tragen.
Bei uns erwartet dich ein inspirierendes Arbeitsumfeld, in dem du den Fußball in Deutschland aktiv mitgestalten kannst. Hier kannst du deine Kreativität einbringen, innovative Ideen entwickeln und Verantwortung übernehmen. Werde Teil eines Teams, das täglich erlebt, wie die Kraft des Fußballs Menschen verbindet.
Unsere Werte
Verantwortung
„Wir übernehmen Verantwortung auf und neben dem Platz und führen den Fußball mit innovativen Ideen und Technologien in die Zukunft. Dabei handeln wir nachhaltig. Wir machen uns für relevante gesellschaftliche Themen stark und geben Menschen Orientierung."
Leonie Zeyen, Stabstelle Operations
Spielfreude
„Spielfreude bedeutet für mich, die Leidenschaft und Emotionen des Fußballs in allem, was wir tun, spürbar zu machen. Unsere Begeisterung steckt an – sie motiviert uns selbst, unsere Teams und alle, die den Fußball lieben."
Franziska Wülle, Kommunikation, Nachhaltigkeit & Fans
Leistung
„Für mich bedeutet Leistung, jeden Tag mein Bestes zu geben. Nicht nur für Erfolge auf dem Papier, sondern für die gemeinsame Weiterentwicklung. Unser Anspruch treibt uns an, neue Wege zu gehen, aus Fehlern zu lernen und als Team immer besser zu werden."
Patrick Bonacker, Amateurfußball & Fußballentwicklung
Vielfalt
„Vielfalt bedeutet für mich, dass Fußball alle verbindet – unabhängig von Herkunft, Glauben oder persönlichen Hintergründen. Durch Offenheit und unterschiedliche Perspektiven werden wir als Team stärker und wachsen gemeinsam."
Martin Stern, IT & Digitales
Millionen Fußballherzen organisiert unter einem Dach
Der DFB ist das Herz des deutschen Fußballs! Mit mehr als acht Millionen Mitgliedern, mehr als 24.000 Vereinen und einer tief verwurzelten, pyramidenförmigen Struktur sind wir ein echtes soziales Netzwerk. Egal, auf welchem Platz du stehst – der DFB ist immer dabei.
Meet Me @DFB
Lars Prüßmeier
Teamleiter IT & Digitales
Eure Fragen an mich
Ich habe zuvor in einer Agentur gearbeitet, in der ich den DFB als Kunden betreuen durfte. Die inspirierende Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen auf DFB-Seite hat mich nachhaltig beeindruckt – so sehr, dass ich mich schließlich selbst beworben habe. Heute bin ich stolz, Teil dieser Organisation zu sein und, dass aus Kolleg*innen echte Freund*innen geworden sind.
Die Kombination aus einem modernen Campus, einer starken Gemeinschaft und der Nähe zum Fußball ist einmalig. Hinzu kommt der hohe Anspruch an Exzellenz, der sich durch alle Bereiche zieht – das macht die Arbeit hier besonders.
Gemeinsam mit meinem Team entwickle ich digitale Lösungen, die Amateurfußballer*innen, Eltern, Fans und Interessierten direkten Zugang zu allen Informationen rund um den Fußball ermöglichen. So schaffen wir echte Mehrwerte für den Fußball an der Basis.
Die Zusammenarbeit ist geprägt von Vertrauen, Offenheit und gegenseitiger Unterstützung. Fehler werden als Chance zur Weiterentwicklung gesehen – das schafft Raum für Eigenverantwortung und persönliches Wachstum.
Franziska Wülle
Pressesprecherin A-Nationalmannschaft Herren
Eure Fragen an mich
Die Nähe zum Sport und all seinen Emotionen. Was der Fußball in unserem Land bewirken kann, ist einzigartig.
Das ist das Schöne: Den typischen Arbeitsalltag gibt es nicht. Jeder Tag als Pressesprecherin ist anders: Ich bin viel mit der Mannschaft unterwegs, begleite DFB-Verantwortliche rund um öffentliche Auftritte oder moderiere Veranstaltungen. Genauso arbeite ich am DFB-Campus klassisch am Schreibtisch, plane die Kommunikation rund um die nächsten Länderspiele oder diskutiere im Team über unsere Strategie.
Im Fußball arbeiten zu dürfen, macht enorm Spaß. Für die Nationalmannschaft zu arbeiten, ist ein riesiges Privileg!
Benjamin Daub
Teamleiter (TV-) Produktion
Eure Fragen an mich
Der Mix aus theoretischer Arbeit im Büro und die regelmäßigen Umsetzungen vor Ort. Mein Job hat einen hohen Anteil an Dienstreisen, bei denen Stadien vorbesichtigt und die TV-Produktion bei unseren Nationalmannschaften und Wettbewerben umgesetzt werden (müssen).
Gemeinsam mit meinem Team sorge ich dafür, dass der vom DFB organisierte professionelle Fußball bei den Fans im Fernsehen, in den Sportstreaming-Apps und auf Social Media erlebbar wird und die Fans ein möglichst authentischer Einblick in das jeweilige Spiel erhalten.
Die Zusammenarbeit ist geprägt von Vertrauen in die Fähigkeiten jedes Einzelnen. Wir dürfen mit zahlreichen Freiheiten unserer Tätigkeit nachgehen und mit hoher Eigenverantwortung die optimale Organisation des jeweiligen Spiels/Wettbewerbs sicherstellen.
Leonie Zeyen
Mitarbeiterin Stabsstelle Operations
Eure Fragen an mich
Am DFB begeistert mich besonders die Möglichkeit, meine Leidenschaft für den Sport mit strategischer Steuerung zu verbinden. In meiner Rolle gestalte ich aktiv Strukturen, die klare Zielorientierung schaffen, Transparenz fördern und die teamübergreifende Zusammenarbeit stärken – stets mit dem Anspruch, Wirkung messbar zu machen und gemeinsam besser zu werden.
Mein Arbeitsalltag ist eine gute Mischung aus strategischem Denken, operativer Umsetzung und engem Austausch mit Kolleg*innen. Ich arbeite in Teilzeit und bin etwa zur Hälfte der Woche am DFB-Campus – das gibt mir Flexibilität, Beruf und Familie gut zu vereinbaren. Morgens starte ich meist mit einem kurzen Check-in im Team, um Prioritäten abzustimmen. Danach widme ich mich Themen rund um Zielprozesse, Alignment und Weiterentwicklung unserer OKR-Strukturen. Kein Tag ist wie der andere, aber genau das macht es für mich spannend und erfüllend.
Mir ist wichtig, dass ich meine Arbeit flexibel gestalten kann – mit Raum für Familie, aber auch Fokus und Verantwortung im Job. Eine gute Work-Life-Balance bedeutet für mich nicht, alles gleichzeitig zu schaffen, sondern beides bewusst zu leben: beruflich wirksam und gleichzeitig für meine Familie da zu sein. Das gelingt mir besonders gut in einem Umfeld, das Vertrauen, Eigenverantwortung und Flexibilität fördert.
Patrick Bonacker
Teamleiter Vereinsentwicklung
Eure Fragen an mich
Das Vereinswesen des Amateurfußballs mit seinem ehrenamtlichen und sozialen Engagement ist ein wichtiges Gut der deutschen Gesellschaft. Unser Job ist es, eben diesen Amateurfußball auf und neben dem Platz in all seinen Facetten mit verschiedensten Projekten und Maßnahmen zu gestalten und weiterzuentwickeln.
Beim DFB verknüpft nahezu jede*r seine Leidenschaft zum Fußball mit dem Beruf, dadurch spürt man eine sehr hohe intrinsische Motivation.
Gemeinsam mit unseren 21 Landesverbänden beraten wir Vereine, unterstützen deren Ehrenamtliche und schaffen gemeinsam Rahmenbedingungen, um das Fußballspielen in unseren Amateurvereinen zu ermöglichen.