DFB-Campus Boulevard, DFB-Campus, Frankfurt am Main, 26.09.2022, Foto: Julius Nieweler/DFB

Karriere

Unser Zuhause für den Fußball

Direkt zur Jobbörse
Der neue DFB-Campus bietet alle Möglichkeiten, individuell und im Team flexibel zu arbeiten.
Benjamin DaubMedienrechte & TV Produktion

Das bietet der Campus

HIER
WIRST DU
#FUSSBALLMACHER*IN

Das Herz des deutschen Fußballs

Willkommen am DFB-Campus – einem Ort, der mehr als nur ein Arbeitsplatz ist. Hier treffen Mitarbeiter*innen aller Abteilungen, Fußballer*innen, Trainer*innen und Expert*innen aufeinander und gestalten die Zukunft des Fußballs.

Arbeite so wie es zu dir passt

Ob offener Teamspace, Fokusarbeitsplatz, frei buchbare Meeting- und Arbeitsräume oder digital vernetztes Mobiles Arbeiten – unser Arbeitsumfeld passt sich deinen Bedürfnissen an. Wir legen Wert auf Ergonomie und Funktionalität. Entsprechende Einrichtungselemente wie höhenverstellbare Schreibtische, Akustiklösungen für Open Space, Technologie-Infrastruktur, Laptop und Diensthandy für alle Mitarbeitenden gehören dazu.

Work-Life-Balance & Fitness auf dem DFB-Campus

  • FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - JUNE 12: General impressions of a DFB Sport Contest at DFB-Campus on June 12, 2025 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images for DFB)
    2025 Getty Images
  • DFB Partner-Workshop 2022, Antonio-Felipe Boettcher, Friederike Zilch, Leo Dietz, Markus Rachut, DFB-Campus, Frankfurt am Main, 08.09.2022, Foto: Julius Nieweler/DFB,
    Julius Nieweler/DFB

Gesunder Genuss

In unserer modernen und ausgezeichneten Kantine gibt es täglich von 8 bis 20 Uhr frische und gesunde Gerichte. Außerdem lädt unser Bistro zum Start in den Tag oder zum Afterwork ein, ob für ein kurzes Meet-up, Netzwerktreffen oder Liveübertragungen von Sportveranstaltungen. Übrigens: Wir bezuschussen, was immer du für dein Wohlbefinden brauchst, von Mittagessen über Kaffeepause bis hin zum Snack am Nachmittag.

Wir brauchen deine Einwilligung, um Inhalte von YouTube Video anzeigen zu dürfen:

Starte deine Karriere

Entdecke Alle aktuellen Jobs

Zu den Jobs
Social Media des DFB
instagramfacebookxlinkedintiktokyoutube