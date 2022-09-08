Karriere
Unser Zuhause für den Fußball
Das bietet der Campus
Das Herz des deutschen Fußballs
Willkommen am DFB-Campus – einem Ort, der mehr als nur ein Arbeitsplatz ist. Hier treffen Mitarbeiter*innen aller Abteilungen, Fußballer*innen, Trainer*innen und Expert*innen aufeinander und gestalten die Zukunft des Fußballs.
Arbeite so wie es zu dir passt
Ob offener Teamspace, Fokusarbeitsplatz, frei buchbare Meeting- und Arbeitsräume oder digital vernetztes Mobiles Arbeiten – unser Arbeitsumfeld passt sich deinen Bedürfnissen an. Wir legen Wert auf Ergonomie und Funktionalität. Entsprechende Einrichtungselemente wie höhenverstellbare Schreibtische, Akustiklösungen für Open Space, Technologie-Infrastruktur, Laptop und Diensthandy für alle Mitarbeitenden gehören dazu.
Work-Life-Balance & Fitness auf dem DFB-Campus
Gesunder Genuss
In unserer modernen und ausgezeichneten Kantine gibt es täglich von 8 bis 20 Uhr frische und gesunde Gerichte. Außerdem lädt unser Bistro zum Start in den Tag oder zum Afterwork ein, ob für ein kurzes Meet-up, Netzwerktreffen oder Liveübertragungen von Sportveranstaltungen. Übrigens: Wir bezuschussen, was immer du für dein Wohlbefinden brauchst, von Mittagessen über Kaffeepause bis hin zum Snack am Nachmittag.