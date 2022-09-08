Gesunder Genuss

In unserer modernen und ausgezeichneten Kantine gibt es täglich von 8 bis 20 Uhr frische und gesunde Gerichte. Außerdem lädt unser Bistro zum Start in den Tag oder zum Afterwork ein, ob für ein kurzes Meet-up, Netzwerktreffen oder Liveübertragungen von Sportveranstaltungen. Übrigens: Wir bezuschussen, was immer du für dein Wohlbefinden brauchst, von Mittagessen über Kaffeepause bis hin zum Snack am Nachmittag.